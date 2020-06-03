Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области образовалась нехватка врачей для борьбы с коронавирусом

3 июня 2020, 13:31
Фото: ИА "Бел.Ру"
врач
В частности, у региона есть потребность в пульмонологах и реаниматологах. Области недостаёт 18 специалистов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

На брифинге 3 июня стало известно, что в Белгородской области небольшая нехватка узких специалистов в сфере медицины. Во время обсуждения актуальной эпидситуации в регионе Людмила Крылова – замначальника областного депздрава сообщила, что на данный момент в области имеется 262 реаниматолога. Согласно запросам населения, таких специалистов надо 274.

Похожая ситуация сложилась и с врачами-пульмонологами: к 3 июня насчитывается 24 специалиста. Нехватка составляет шесть человек.

В связи с тем, что коронавирус сказывается на органах дыхания и дыхательной системе в целом, эти специалисты особенно нужны региону. Ещё в конце апреля Крылова не исключала возможности привлечения специалистов из соседних регионов в Белгородскую область для борьбы с COVID-19.

Белгородская область пока не готова делиться врачами с соседними регионами
Узнать подробнее

Материалы по теме
Специалисты выяснили, сколько времени участковые врачи уделяют одному пациенту Депздрав: Платные тесты для Белгорода — роскошь, нет специалистов и лабораторийВ горбольнице № 2 в Белгороде не будут работать беременные и люди старше 65 лет
#Новости#Медики#Коронавирус#Врачи#Голосование по Конституции#Эксклюзив#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18