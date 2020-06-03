В Белгородской области образовалась нехватка врачей для борьбы с коронавирусом

На брифинге 3 июня стало известно, что в Белгородской области небольшая нехватка узких специалистов в сфере медицины. Во время обсуждения актуальной эпидситуации в регионе Людмила Крылова – замначальника областного депздрава сообщила, что на данный момент в области имеется 262 реаниматолога. Согласно запросам населения, таких специалистов надо 274.
Похожая ситуация сложилась и с врачами-пульмонологами: к 3 июня насчитывается 24 специалиста. Нехватка составляет шесть человек.
В связи с тем, что коронавирус сказывается на органах дыхания и дыхательной системе в целом, эти специалисты особенно нужны региону. Ещё в конце апреля Крылова не исключала возможности привлечения специалистов из соседних регионов в Белгородскую область для борьбы с COVID-19.