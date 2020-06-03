В Белгородской области образовалась нехватка врачей для борьбы с коронавирусом

В связи с тем, что коронавирус сказывается на органах дыхания и дыхательной системе в целом, эти специалисты особенно нужны региону. Ещё в конце апреля Крылова не исключала возможности привлечения специалистов из соседних регионов в Белгородскую область для борьбы с COVID-19.