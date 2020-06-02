Системообразующее предприятие в Белгороде задолжало работникам 5,6 млн рублей

Напомним, в начале апреля в Белгородской области утвердили список системообразующих предприятий региона, в который, помимо других 82 компаний, попало и ЗАО «Сокол-АТС». Предприятие заняло 52-е место из 83. В нём также можно увидеть АО «Лебединский ГОК», аэропорт Белгород, ООО ГК «Агро-Белогорье», АО «Газпром газораспределение Белгород» и другие организации, значительно влияющие на жизнь региона.