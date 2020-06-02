Системообразующее предприятие в Белгороде задолжало работникам 5,6 млн рублей

По данным официального сайта прокуратуры Белгородской области, в ЗАО «Сокол-АТС» нарушили ст. 136 Трудового кодекса РФ. Согласно ей, зарплату работникам должны выплачивать не реже, чем каждые полмесяца.
Предприятие же задолжало своим работникам заработную плату ещё за апрель. Общая сумма долга составила 5,6 млн рублей. В связи с этим в отношении гендиректора «Сокол-АТС» возбудили дело об административном правонарушении за неполную выплату в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Государственная инспекция труда рассмотрела дело, и в итоге к 1 июня предприятие полностью погасило задолженность перед работниками. Кроме того, согласно ст. 236 ТК РФ, сотрудники, чью зарплату удерживал «Сокол-АТС», получили компенсацию за несвоевременную оплату труда.
Справка. Согласно «СПАРК-Интерфакс», руководит ЗАО «Сокол-АТС» Владимир Андреев. Причём 100 % доли в уставном капитале принадлежит ООО «Оливин» – белгородской компании по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, руководителем которой является Валентина Кайдашова, а бенефициаром – упомянутый выше Владимир Андреев. Компания ЗАО «Сокол-АТС» с основным видом деятельности «Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации» существует с 1997 года. Чистая прибыль за минувший год составила 2,1 млн рублей при выручке от продаж в 224,6 млн рублей.
Напомним, в начале апреля в Белгородской области утвердили список системообразующих предприятий региона, в который, помимо других 82 компаний, попало и ЗАО «Сокол-АТС». Предприятие заняло 52-е место из 83. В нём также можно увидеть АО «Лебединский ГОК», аэропорт Белгород, ООО ГК «Агро-Белогорье», АО «Газпром газораспределение Белгород» и другие организации, значительно влияющие на жизнь региона.