Стало известно о 19-м скончавшемся от коронавируса белгородце

Стоит отметить, что в белгородском департаменте здравоохранения не один раз сообщали о том, что некоторые пациенты вообще не попадают в статистику смертей от коронавируса. Так происходит в тех случаях, когда у пациента подтверждён COVID-19, но смерть наступает от других причин и заболеваний.