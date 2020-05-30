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Стало известно о 19-м скончавшемся от коронавируса белгородце

30 мая 2020, 12:24
Фото: pixabay.com
Новой жертвой COVID-19 стал 68-летний мужчина из Красногвардейского района. Его пока нет в федеральной статистике, но в региональном оперштабе информацию подтвердили. Таким образом, на 30 мая от коронавирусной инфекции в регионе умерли 19 пациентов.

В Белгородской области сообщили о новом смертельном исходе коронавирусной инфекции COVID-19. Мужчине было 68 лет, он был жителем Красногвардейского района. Лечение пациент проходил в Окружной больнице Луки Крымского в Старом Осколе. Спасти мужчину не удалось, региональный оперштаб сообщил о том, что пациент скончался. В федеральной статистике его пока нет. Скорее всего, он появится в общей статистике завтра.

На сегодняшний день от коронавирусной инфекции в регионе скончались 19 человек. Самой молодой жертве было 19 лет.

Стоит отметить, что в белгородском департаменте здравоохранения не один раз сообщали о том, что некоторые пациенты вообще не попадают в статистику смертей от коронавируса. Так происходит в тех случаях, когда у пациента подтверждён COVID-19, но смерть наступает от других причин и заболеваний.

При этом не лишним будет добавить, что коронавирус вызывает массу осложнений, которые в итоге и могут стать причиной смерти.

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