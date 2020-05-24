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В Белгородской области умер ещё один пациент с коронавирусом

24 мая 2020, 13:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
коронавирус
О смерти мужчины стало известно днём 24 мая. Теперь в области, по региональным данным, официально 15 человек, которые не смогли справиться с COVID-19.

24 мая в регионе скончался мужчина 62 лет с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Он проживал в Шебекинском горокруге, где до этого не было ни одного летального исхода среди заражённых COVID-19.

Это уже вторая жертва вируса за сутки, первая — заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ Валентина Карташова. Она проходила лечение в больнице в областном центре. О её смерти стало известно утром 23 мая.

Таким образом, с момента занесения коронавирусной инфекции на территорию Белгородской области погибли 15 пациентов с COVID-19.

Распределение инфицированных по районам и горокругам выглядит следующим образом:

  • Алексеевский горокруг: 61 (+2)
  • Город Белгород: 350 (+8)
  • Валуйский горокруг: 177 (+2)
  • Грайворонский горокруг: 15
  • Губкинский горокруг: 68 (+6)
  • Новооскольский горокруг: 75 (+8)
  • Старооскольский горокруг: 259 (+27)
  • Шебекинский горокруг: 73
  • Яковлевский горокруг: 33 (+2)
  • Белгородский район: 201 (+13)
  • Борисовский район: 17
  • Вейделевский район: 54 (+2)
  • Волоконовский район: 24 (+1)
  • Ивнянский район: 10 (+2)
  • Корочанский район: 34 (+1)
  • Красненский район: 18
  • Красногвардейский район: 62 (+1)
  • Краснояружский район: 23 (+4)
  • Прохоровский район: 26 (+1)
  • Ракитянский район: 115 (+1)
  • Ровеньский район: 2
  • Чернянский район: 31 (+1)

На лечении в стационарах находятся 363 человека, на амбулаторном — 802. Аппараты ИВЛ понадобились 11 COVID-положительным пациентам.

3706 белгородцев находятся на самоизоляции, а 11 175 — уже завершили этот режим. При этом по контакту с заболевшими в регионе изолировали 1678 человек. Трое, согласно региональной статистике, уклоняются от соблюдения режима самоизоляции.

За сутки в Белгородской области выявили ещё 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 1736 заражённых пациентов. По России число инфицированных к 24 мая достигло 344 481.

Все новости, связанные с коронавирусом в регионе, можно прочесть в сюжете на ИА «Бел.Ру».

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#Новости#Коронавирус#Шебекинский городской округ#Умер#Происшествия
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