В Белгородской области умер ещё один пациент с коронавирусом

24 мая в регионе скончался мужчина 62 лет с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Он проживал в Шебекинском горокруге, где до этого не было ни одного летального исхода среди заражённых COVID-19.
Это уже вторая жертва вируса за сутки, первая — заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ Валентина Карташова. Она проходила лечение в больнице в областном центре. О её смерти стало известно утром 23 мая.
Таким образом, с момента занесения коронавирусной инфекции на территорию Белгородской области погибли 15 пациентов с COVID-19.
Распределение инфицированных по районам и горокругам выглядит следующим образом:
На лечении в стационарах находятся 363 человека, на амбулаторном — 802. Аппараты ИВЛ понадобились 11 COVID-положительным пациентам.
3706 белгородцев находятся на самоизоляции, а 11 175 — уже завершили этот режим. При этом по контакту с заболевшими в регионе изолировали 1678 человек. Трое, согласно региональной статистике, уклоняются от соблюдения режима самоизоляции.
За сутки в Белгородской области выявили ещё 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 1736 заражённых пациентов. По России число инфицированных к 24 мая достигло 344 481.