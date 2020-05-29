В Белгородской области у приезжих из Москвы будут требовать справку

Согласно постановлению, двухнедельный карантин не требуется, если у приезжего есть на руках документы, подтверждающие нахождение в обсерваторе непосредственно перед прибытием в Белгородскую область. Также избежать 14-дневной изоляции можно при наличии справки о перенесённом заболевании коронавирусом или подтверждении отрицательного результата на COVID-19.
К слову, последнее условие имеет временные рамки. Так, приниматься будет только справка, полученная не ранее чем за два дня до прибытия в область. Кроме этого, у приезжающих не должно быть внешних признаков заболевания. Губернатор возложил обязанность по контролю за наличием у работников указанных документов на работодателей.