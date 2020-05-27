В Белгороде вдова незаконно получила пособие после смерти мужа

Дело в том, что в 2010 году у местной жительницы умер муж, после чего она стала получать пенсию по случаю потери кормильца. В 2017 году подозреваемая устроилась на работу, но не сообщила об этом в Пенсионный фонд, поэтому в течение года ей продолжали переводить деньги.