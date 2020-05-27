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В Белгороде вдова незаконно получила пособие после смерти мужа

27 мая 2020, 12:49
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Жительница Белгорода стала подозреваемой по делу о мошенничестве при получении выплат. По предварительной версии, 32-летняя женщина продолжала пользоваться помощью государства, хотя по закону выплаты ей уже не полагались.

Дело в том, что в 2010 году у местной жительницы умер муж, после чего она стала получать пенсию по случаю потери кормильца. В 2017 году подозреваемая устроилась на работу, но не сообщила об этом в Пенсионный фонд, поэтому в течение года ей продолжали переводить деньги.

По данным регионального УМВД, женщина незаконно получила около 86 тыс. рублей. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Теперь ей может грозить арест на срок до четырёх месяцев.

В январе правоохранительные органы раскрыли другое мошенничество: 57-летняя жительница Старого Оскола с января по октябрь 2019 года пользовалась пенсией умершего 93-летнего отца. Тогда Пенсионный фонд оценил ущерб в 500 тыс. рублей.

В Ивнянском районе местная жительница обманула центр занятости населения, не сообщив о выходе на работу. Ей продолжали начислять пособие, а за время якобы безработицы женщина получила 11,7 тыс. рублей.

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