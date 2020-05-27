В Белгороде вдова незаконно получила пособие после смерти мужа

Дело в том, что в 2010 году у местной жительницы умер муж, после чего она стала получать пенсию по случаю потери кормильца. В 2017 году подозреваемая устроилась на работу, но не сообщила об этом в Пенсионный фонд, поэтому в течение года ей продолжали переводить деньги.
По данным регионального УМВД, женщина незаконно получила около 86 тыс. рублей. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Теперь ей может грозить арест на срок до четырёх месяцев.
В январе правоохранительные органы раскрыли другое мошенничество: 57-летняя жительница Старого Оскола с января по октябрь 2019 года пользовалась пенсией умершего 93-летнего отца. Тогда Пенсионный фонд оценил ущерб в 500 тыс. рублей.
В Ивнянском районе местная жительница обманула центр занятости населения, не сообщив о выходе на работу. Ей продолжали начислять пособие, а за время якобы безработицы женщина получила 11,7 тыс. рублей.