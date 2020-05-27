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Фуры не проедут по дорогам Белгородской области при дневной температуре выше +32 °С

27 мая 2020, 09:23
Фото: ИА "Бел.Ру"
Ограничения региональное правительство вводит на всё лето. По асфальтобетонным дорогам тяжеловесные автомобили смогут ездить с десяти вечера до десяти утра. На некоторые категории транспорта требование всё же не распространяется.

Правительство Белгородской области выпустило распоряжение о временном ограничении движения по региональным и межмуниципальным дорогам на лето 2020 года.

Согласно документу, с 1 июня по 31 августа при дневной температуре выше +32 °С тяжеловесный транспорт не сможет проехать по трассам с асфальтобетонным покрытием. Движение для фур разрешается только в период с 22:00 до 10:00.

Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, а также на транспорт, который перевозит необходимые для предотвращения или ликвидации последствий ЧП грузы, дорожно-строительную технику и материалы для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Такое требование, как объясняется в распоряжении, вводится для предотвращения колейности на дорогах, вызванной превышением допустимой температуры.

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#Новости#Лето#Тяжеловесные автомобили#Белгородская область#Голосование по Конституции#Общество
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