Фура с хурмой вылетела в кювет от столкновения с КамАЗом в Белгородской области

Авария произошла 3 декабря в 09:10. На 15 км трассы Белгород – Новый Оскол – Советское фура DAF в составе прицепа на высокой скорости врезалась в КамАЗ. От столкновения первую машину отбросило в кювет, сообщили в региональном УМВД.