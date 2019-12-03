Фура с хурмой вылетела в кювет от столкновения с КамАЗом в Белгородской области

Posted 3 декабря 2019, 13:15
Published 3 декабря 2019, 13:15
Modified 1 декабря 2024, 07:48
Updated 1 декабря 2024, 07:48
Авария произошла 3 декабря в 09:10. На 15 км трассы Белгород – Новый Оскол – Советское фура DAF в составе прицепа на высокой скорости врезалась в КамАЗ. От столкновения первую машину отбросило в кювет, сообщили в региональном УМВД.
Как пишут очевидцы в соцсетях, фура перевозила хурму, у машины были украинские номера. Рассыпанные после аварии фрукты перегрузили другие дальнобойщики.
Судя по фотографиям в Сети, фура задела ворота частного дома на обочине. В ДТП обошлось без пострадавших.
Выпавший 3 декабря снег спровоцировал в Белгородской области несколько крупных аварий. Под Старым Осколом съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус ПАЗ. Среди пострадавших – 11-летняя девочка, она сломала ключицу.
Ещё на одну школьницу наехала маршрутка и прижала её к бордюру. Девочку увезли в больницу с переломом таза.