bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2019, 13:15

Published 3 декабря 2019, 13:15

Modified 1 декабря 2024, 07:48

Updated 1 декабря 2024, 07:48

Фура с хурмой вылетела в кювет от столкновения с КамАЗом в Белгородской области

Фура с хурмой вылетела в кювет от столкновения с КамАЗом в Белгородской области

3 декабря 2019, 13:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Судя по фотографиям в соцсети, автомобиль въехал в ворота частного дома.

Авария произошла 3 декабря в 09:10. На 15 км трассы Белгород – Новый Оскол – Советское фура DAF в составе прицепа на высокой скорости врезалась в КамАЗ. От столкновения первую машину отбросило в кювет, сообщили в региональном УМВД.

Как пишут очевидцы в соцсетях, фура перевозила хурму, у машины были украинские номера. Рассыпанные после аварии фрукты перегрузили другие дальнобойщики.

Судя по фотографиям в Сети, фура задела ворота частного дома на обочине. В ДТП обошлось без пострадавших.

Выпавший 3 декабря снег спровоцировал в Белгородской области несколько крупных аварий. Под Старым Осколом съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус ПАЗ. Среди пострадавших – 11-летняя девочка, она сломала ключицу.

Ещё на одну школьницу наехала маршрутка и прижала её к бордюру. Девочку увезли в больницу с переломом таза.

Сильный снег парализовал движение в Белгороде
Узнать подробнее
#Новости#Белгородская область#ДТП#Происшествия#КамАЗ#Фура#Хурма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика