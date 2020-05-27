Белгородские энергетики завершают создание активно-адаптивной сети в Яковлевском РЭС

На сегодняшний день автоматическое балансирование уже ведётся на 130 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ и уже показало свою эффективность. Персонал РЭС пристально контролирует участки сети с возникшими отклонениями от нормального электропотребления, что позволило значительно снизить уровень потерь электроэнергии. К концу года энергомониторинг будет осуществляться по всем 720 трансформаторным подстанциям, расположенным на территории Яковлевского района. Энергетики будут обладать полноценной информацией о времени, месте, причине пропадания напряжения на линии и смогут оперативно реагировать на ситуацию.