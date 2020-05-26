Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медики в Белгородской области получат выплаты после вмешательства прокуратуры

26 мая 2020, 06:55
Фото: прокуратура Белгородской области
Валуйскую ЦРБ уличили в невыплате своим сотрудникам стимулирующих надбавок, предусмотренных постановлениями правительства РФ. Нарушения обнаружила межрайонная прокуратура во время проверки, проведённой по поручению областного надзорного ведомства.

Поводом стало видеообращение медработников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», которые пожаловались на отсутствие обещанных выплат. В ходе проверки выяснилось, что медики из инфекционного отделения и сотрудники, осуществляющие диагностирование на коронавирус, не попали в списки на получение денег, уточнили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

После внесения представления руководство больницы исправило ситуацию. Однако за полным устранением нарушений по-прежнему следит надзорное ведомство.

Ранее поводом для прокурорской проверки стало обращение сотрудников скорой медпомощи Алексеевского городского округа к президенту РФ. Тогда выяснилось, что положенные деньги не получили или получили несвоевременно работники скорой помощи, которые выезжали к пациентам с подтверждённым коронавирусом.

Помимо этого, сотрудникам городской поликлиники выплаты за май и апрель начислили за часы, а также удержали налог. Медработникам скорой помощи в Старом Осколе деньги в апреле выдали исходя из фактически отработанного времени, а не за всё время работы, как требует законодательство. По всем нарушениям прокуратура внесла представления главврачам.

Евгений Савченко взял на личный контроль выплаты медикам в Белгородской области. Если у них возникнут проблемы с доплатами, губернатор просит обращаться по телефону горячей линии депздрава (4722) 32-57-62 или сообщить ему лично во «ВКонтакте», указав номер телефона для связи. В прокуратуре есть своя горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав медработников: 8-961-166-13-59.

Работников скорой помощи в Алексеевке ни разу не проверяли на COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
На доплаты белгородским медикам выделили ещё 352 млн рублейПрокуратура Белгородской области нашла нарушения в начислениях доплат медикамРаботников скорой помощи в Алексеевке ни разу не проверяли на COVID-19
#Новости#Прокуратура#Коронавирус#Валуйская црб#Валуйки#Доплаты#Голосование по Конституции#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18