Медики в Белгородской области получат выплаты после вмешательства прокуратуры

Помимо этого, сотрудникам городской поликлиники выплаты за май и апрель начислили за часы, а также удержали налог. Медработникам скорой помощи в Старом Осколе деньги в апреле выдали исходя из фактически отработанного времени, а не за всё время работы, как требует законодательство. По всем нарушениям прокуратура внесла представления главврачам.