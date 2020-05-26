Медики в Белгородской области получат выплаты после вмешательства прокуратуры

Поводом стало видеообращение медработников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», которые пожаловались на отсутствие обещанных выплат. В ходе проверки выяснилось, что медики из инфекционного отделения и сотрудники, осуществляющие диагностирование на коронавирус, не попали в списки на получение денег, уточнили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.
После внесения представления руководство больницы исправило ситуацию. Однако за полным устранением нарушений по-прежнему следит надзорное ведомство.
Ранее поводом для прокурорской проверки стало обращение сотрудников скорой медпомощи Алексеевского городского округа к президенту РФ. Тогда выяснилось, что положенные деньги не получили или получили несвоевременно работники скорой помощи, которые выезжали к пациентам с подтверждённым коронавирусом.
Помимо этого, сотрудникам городской поликлиники выплаты за май и апрель начислили за часы, а также удержали налог. Медработникам скорой помощи в Старом Осколе деньги в апреле выдали исходя из фактически отработанного времени, а не за всё время работы, как требует законодательство. По всем нарушениям прокуратура внесла представления главврачам.
Евгений Савченко взял на личный контроль выплаты медикам в Белгородской области. Если у них возникнут проблемы с доплатами, губернатор просит обращаться по телефону горячей линии депздрава (4722) 32-57-62 или сообщить ему лично во «ВКонтакте», указав номер телефона для связи. В прокуратуре есть своя горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав медработников: 8-961-166-13-59.