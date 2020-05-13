В Белгородской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам

Каждый будний день с 9:00 до 18:00 по номеру (4722) 32-57-62 отвечают на вопросы о стимулирующих выплатах медработникам. Перерыв на горячей линии с 13:00 до 14:00. Об этом 13 мая рассказали на официальной странице правительства Белгородской области в соцсети «ВКонтакте».
Линию запустил департамент здравоохранения и социальной защиты населения. «Бел.Ру» напоминает, что медработникам неоднократно обещали различные региональные и федеральные надбавки. Так, 24 апреля депздрав области рассказал, что региону выделили 126 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам. Первые деньги, по словам чиновников, уже перечислили медорганизациям 23 апреля.
Позже, 27 апреля, стало известно о региональных выплатах. На них в Белгородской области выделили 13,5 млн рублей. По словам начальника депздрава Наталии Зубаревой, их должны получить те, кто не попал под выплаты по постановлению правительства РФ.
Кроме того, в конце апреля стало известно о дополнительных выплатах сотрудникам скорой помощи, хотя ранее сообщали, что они им не положены. На отсутствие допначислений пожаловался водитель скорой помощи. Позже на выплаты всем работникам скорой выделили 29 млн рублей.