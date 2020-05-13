Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам

13 мая 2020, 13:57
Фото: pixabay.com
Телефон
По номеру горячей линии может позвонить любой желающий медработник и уточнить все интересующие вопросы по выплатам работающим с коронавирусными пациентами. Об этом сообщило правительство Белгородской области.

Каждый будний день с 9:00 до 18:00 по номеру (4722) 32-57-62 отвечают на вопросы о стимулирующих выплатах медработникам. Перерыв на горячей линии с 13:00 до 14:00. Об этом 13 мая рассказали на официальной странице правительства Белгородской области в соцсети «ВКонтакте».

горячая линия
Фото: правительство Белгородской области

Линию запустил департамент здравоохранения и социальной защиты населения. «Бел.Ру» напоминает, что медработникам неоднократно обещали различные региональные и федеральные надбавки. Так, 24 апреля депздрав области рассказал, что региону выделили 126 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам. Первые деньги, по словам чиновников, уже перечислили медорганизациям 23 апреля.

Позже, 27 апреля, стало известно о региональных выплатах. На них в Белгородской области выделили 13,5 млн рублей. По словам начальника депздрава Наталии Зубаревой, их должны получить те, кто не попал под выплаты по постановлению правительства РФ.

Кроме того, в конце апреля стало известно о дополнительных выплатах сотрудникам скорой помощи, хотя ранее сообщали, что они им не положены. На отсутствие допначислений пожаловался водитель скорой помощи. Позже на выплаты всем работникам скорой выделили 29 млн рублей.

Материалы по теме
В Волоконовском районе не выполнившие план по прививкам медики остались без стимулирующих выплатВ Белгороде назвали размер выплат медикам региона за работу с больными COVID-19В Белгородской области на выплаты медикам дополнительно выделили 13,5 млн рублей
#Новости#Медики#Горячая линия#Выплаты#Голосование по Конституции#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11