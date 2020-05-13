В Белгородской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам

Каждый будний день с 9:00 до 18:00 по номеру (4722) 32-57-62 отвечают на вопросы о стимулирующих выплатах медработникам. Перерыв на горячей линии с 13:00 до 14:00. Об этом 13 мая рассказали на официальной странице правительства Белгородской области в соцсети «ВКонтакте».