В Старом Осколе Белгородской области коронавирусом заболел журналист

На ежедневном брифинге, посвящённом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, правительство подтвердило информацию о том, что в Белгородской области есть заболевший журналист.
Инфицированный является сотрудником «Мира Белогорья». Корреспондентский пункт в Старом Осколе сейчас закрыт, сотрудников отправили на самоизоляцию по контакту с заболевшим.
Напомним, в депздраве сообщили о том, что во всех медицинских учреждениях региона есть случаи заболевания медиков. Очаги инфекции выявлены в нескольких больницах. Врач Ракитянской ЦРБ скончалась.