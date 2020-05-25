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В Старом Осколе Белгородской области коронавирусом заболел журналист

25 мая 2020, 12:51
Фото: pixabay.com
В белгородском департаменте здравоохранения подтвердили информацию о заболевшем журналисте. Корреспондент работает в «Мире Белогорья», корпункт в Старом Осколе временно закрыли из-за обнаруженной инфекции.

На ежедневном брифинге, посвящённом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, правительство подтвердило информацию о том, что в Белгородской области есть заболевший журналист.

Инфицированный является сотрудником «Мира Белогорья». Корреспондентский пункт в Старом Осколе сейчас закрыт, сотрудников отправили на самоизоляцию по контакту с заболевшим.

Ранее сообщалось о заболевших сотрудниках Белгородского абразивного завода.

Напомним, в депздраве сообщили о том, что во всех медицинских учреждениях региона есть случаи заболевания медиков. Очаги инфекции выявлены в нескольких больницах. Врач Ракитянской ЦРБ скончалась.

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