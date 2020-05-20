В больнице в Белгородской области заболели 10 сотрудников хирургического отделения

По словам представителей региональных властей, один случай заражения COVID-19 среди медиков обнаружили в Новооскольской ЦРБ. Там заболел сотрудник паллиативного отделения. В настоящее время больница продолжает работать в штатном режиме, а вот само отделение, где работал заражённый врач, закрыли на карантин.
Массовое заражение врачей произошло в Валуйской ЦРБ. В медучреждении одновременно заболели десять медиков хирургического отделения. Как сообщили на брифинге, несмотря на это больница продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, вчера, 19 мая, стало известно о массовом заражении медиков в горбольнице № 2. Там коронавирус диагностировали у 23 медработников. 10 случаев заражения медиков зарегистрировано в областной инфекционной больнице и 9 — в Ракитянской ЦРБ.