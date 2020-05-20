В больнице в Белгородской области заболели 10 сотрудников хирургического отделения

По словам представителей региональных властей, один случай заражения COVID-19 среди медиков обнаружили в Новооскольской ЦРБ. Там заболел сотрудник паллиативного отделения. В настоящее время больница продолжает работать в штатном режиме, а вот само отделение, где работал заражённый врач, закрыли на карантин.