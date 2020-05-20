Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В больнице в Белгородской области заболели 10 сотрудников хирургического отделения

20 мая 2020, 11:21
Фото: pixabay.com
На ежедневном брифинге представители регионального департамента здравоохранения рассказали о новых очагах распространения инфекции в медорганизациях. В двух из них заболели 11 медработников. Некоторые отделения закрыли.

По словам представителей региональных властей, один случай заражения COVID-19 среди медиков обнаружили в Новооскольской ЦРБ. Там заболел сотрудник паллиативного отделения. В настоящее время больница продолжает работать в штатном режиме, а вот само отделение, где работал заражённый врач, закрыли на карантин.

Массовое заражение врачей произошло в Валуйской ЦРБ. В медучреждении одновременно заболели десять медиков хирургического отделения. Как сообщили на брифинге, несмотря на это больница продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, вчера, 19 мая, стало известно о массовом заражении медиков в горбольнице № 2. Там коронавирус диагностировали у 23 медработников. 10 случаев заражения медиков зарегистрировано в областной инфекционной больнице и 9 — в Ракитянской ЦРБ.

В горбольнице № 2 Белгорода коронавирусом заболели 23 медицинских работника
Узнать подробнее

Материалы по теме
Прокуратура Белгородской области нашла нарушения в начислениях доплат медикамМедики скорой помощи из Алексеевки Белгородской области получат невыплаченные деньгиВ Следкоме проверят ещё одно обращение белгородских медиков
#Новости#Оперативный штаб#Медики#Коронавирус#Црб#Статистика#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18