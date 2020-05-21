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Эксперты Роскачества нашли в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

21 мая 2020, 07:47
Фото: https://pixabay.com/ru/
Семь торговых марок пельменей провалили экспертизу Роскачества на соответствие требованиям действующих норм. В образцах эксперты нашли кишечную палочку, а в одном — сальмонеллу.

Аналогичное исследование проводилось в минувшем году, когда из семи товаров нарушения нашли только в пельменях «Белорусские» — там присутствовали антибиотики и превышения по объёму микроорганизмов. Теперь, как отмечается в релизе Роскачества, проблемы обнаружили во всех образцах.

Так, требованиям безопасности не отвечают пельмени «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». В их составе нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — ещё и сальмонеллу.

В Роскачестве заметили, что нарушения могли быть связаны с технологическим процессом или неправильными условиям хранения и перевозки. В список лучших пельменей вошла продукция «Мираторга», торговых марок «Дымов», «Папа может», «Ермолино» и некоторых других производителей. Лидировавшие в 2019 году торговые марки «Сибирская коллекция» и «Цезарь» покинули топ-10.

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#Новости#Кишечная палочка#Роскачество#Сальмонелла#Пельмени#Общество
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