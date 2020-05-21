Эксперты Роскачества нашли в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Аналогичное исследование проводилось в минувшем году, когда из семи товаров нарушения нашли только в пельменях «Белорусские» — там присутствовали антибиотики и превышения по объёму микроорганизмов. Теперь, как отмечается в релизе Роскачества, проблемы обнаружили во всех образцах.