Эксперты Роскачества нашли в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Аналогичное исследование проводилось в минувшем году, когда из семи товаров нарушения нашли только в пельменях «Белорусские» — там присутствовали антибиотики и превышения по объёму микроорганизмов. Теперь, как отмечается в релизе Роскачества, проблемы обнаружили во всех образцах.
Так, требованиям безопасности не отвечают пельмени «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». В их составе нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — ещё и сальмонеллу.
В Роскачестве заметили, что нарушения могли быть связаны с технологическим процессом или неправильными условиям хранения и перевозки. В список лучших пельменей вошла продукция «Мираторга», торговых марок «Дымов», «Папа может», «Ермолино» и некоторых других производителей. Лидировавшие в 2019 году торговые марки «Сибирская коллекция» и «Цезарь» покинули топ-10.