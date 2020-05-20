Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Белгорода опроверг обвинения в наличии недвижимости за границей

20 мая 2020, 07:12
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
На минувшей неделе в Сети появился пост о том, что Юрий Галдун владел компанией в Чехии, причём во время работы на разных должностях в администрациях областного центра и Белгородского района. Градоначальник прокомментировал запись и пояснил, есть ли у него сейчас собственность за рубежом.

Пост появился в телеграм-канале «Белгородские хроники» 14 мая. В нём сообщалось, что в сентябре 2009 года Юрий Галдун вместе с женой и депутатом горсовета Екатериной Клоповской зарегистрировали в Чехии компанию Energoeffekt s.r.o. Основным видом деятельности организации значилась «аренда имущества, жилых и нежилых помещений».

Авторы записи предположили: компанию создали для управления недвижимостью за рубежом, чтобы «скрывать её от посторонних глаз». Связали они это с тем, что после продажи организации в 2014 году у неё сменился вид деятельности и «появилась хоть какая-то финансовая отчётность», а до этого она просто существовала.

Основная претензия заключалась в том, что Юрий Галдун владел компанией, будучи на разных постах в администрациях Белгорода и Белгородского района.

Градоначальник прокомментировал эту запись «Фонарю». Мэр Белгорода ответил, что собственности за рубежом у него не было и нет. Компания, по словам Юрия Галдуна, создавалась для деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения, а продали организацию из-за изменения планов собственников.

Материалы по теме
От «Звёздных войн» до коронавируса: год Юрия Галдуна на посту мэра БелгородаМэр Белгорода 1 апреля пошутил про секс-шоп и карантинМэр Белгорода попросил арендодателей отсрочить платежи
#Новости#Белгород#Юрий Галдун#Чехия#Мэр#Недвижимость#Мэр Белгорода Юрий Галдун#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18