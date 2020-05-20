Мэр Белгорода опроверг обвинения в наличии недвижимости за границей

Авторы записи предположили: компанию создали для управления недвижимостью за рубежом, чтобы «скрывать её от посторонних глаз». Связали они это с тем, что после продажи организации в 2014 году у неё сменился вид деятельности и «появилась хоть какая-то финансовая отчётность», а до этого она просто существовала.