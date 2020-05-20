Мэр Белгорода опроверг обвинения в наличии недвижимости за границей

Пост появился в телеграм-канале «Белгородские хроники» 14 мая. В нём сообщалось, что в сентябре 2009 года Юрий Галдун вместе с женой и депутатом горсовета Екатериной Клоповской зарегистрировали в Чехии компанию Energoeffekt s.r.o. Основным видом деятельности организации значилась «аренда имущества, жилых и нежилых помещений».
Авторы записи предположили: компанию создали для управления недвижимостью за рубежом, чтобы «скрывать её от посторонних глаз». Связали они это с тем, что после продажи организации в 2014 году у неё сменился вид деятельности и «появилась хоть какая-то финансовая отчётность», а до этого она просто существовала.
Основная претензия заключалась в том, что Юрий Галдун владел компанией, будучи на разных постах в администрациях Белгорода и Белгородского района.
Градоначальник прокомментировал эту запись «Фонарю». Мэр Белгорода ответил, что собственности за рубежом у него не было и нет. Компания, по словам Юрия Галдуна, создавалась для деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения, а продали организацию из-за изменения планов собственников.