Белгородцев призвали не ходить на похороны из-за опасности заразиться коронавирусом

В посёлке Вейделевка от болезни системы кровообращения скончался пациент. Прямо на похоронах кто-то сообщил, что на самом деле погибший был инфицирован коронавирусной инфекцией.
На церемонию погребения пришли жители трёх сёл. Но Людмила Крылова — замначальника департамента здравоохранения призвала людей не паниковать и не беспокоиться за своё здоровье. Пациент умер не от коронавируса и никогда не был болен COVID-19.
Данный человек не находится в регистре ковидных больных. Он болел пневмонией. Поэтому всем участвующим родственникам и тревожащимся о своей безопасности могу сказать, что он погиб от болезни системы кровообращения и эпидопасности на момент погребения не представлял. Людмила Крылова
Однако, чтобы свести к минимуму риски заражения новой коронавирусной инфекцией, чиновница призвала временно избежать посещения всякого рода мероприятий, будь то выписка из роддома или похороны. Все поздравления или слова сочувствия можно выразить по телефону или видеосвязи.
Всем понятно, что это очень скорбная ситуация, но наше присутствие никак не изменит исхода произошедшего. В целях самосохранения я бы рекомендовала минимизировать участие в таких мероприятиях. Людмила Крылова
В области распространение фейков по теме коронавируса — не редкий случай. Ходили слухи о заражении сына врача из Бирюча, который якобы заразил коронавирусом мать и может сесть в тюрьму за распространение опасного вируса. Кроме того, ещё в начале марта в области обменивались ложными смс с предупреждениями не выходить ночью и вечером на улицу и балконы, потому что с воздуха будут распылять дезинфицирующее средство от коронавируса.