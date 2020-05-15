Белгородцев призвали не ходить на похороны из-за опасности заразиться коронавирусом

В области распространение фейков по теме коронавируса — не редкий случай. Ходили слухи о заражении сына врача из Бирюча, который якобы заразил коронавирусом мать и может сесть в тюрьму за распространение опасного вируса. Кроме того, ещё в начале марта в области обменивались ложными смс с предупреждениями не выходить ночью и вечером на улицу и балконы, потому что с воздуха будут распылять дезинфицирующее средство от коронавируса.