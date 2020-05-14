Пациенты с COVID-19, умершие от других болезней, не входят в белгородскую статистику

Пациенты с коронавирусом есть такие, у которых причина смерти COVID-пневмония. А есть люди, которые болеют диабетом, случается острый инфаркт, но он COVID-положительный по контакту, к примеру. Он не умер от коронавируса. Тогда его тоже не учтут. Есть разница в учёте причин смерти. Важно понятие непосредственной причины смерти. Если пациент с коронавирусом попал в ДТП и от этого умер, как его можно учесть в статистику смертей от COVID-19? Людмила Крылова