Пациенты с COVID-19, умершие от других болезней, не входят в белгородскую статистику

На брифинге 14 мая в депздраве области прокомментировали данные Москвы о том, что более 60% смертей столичных пациентов с COVID-19 не вошли в официальную статистику. Всё по причине того, что они погибли от других заболеваний, не связанных с коронавирусом.
Людмила Крылова — заместитель начальника депздрава региона отметила, что в Белгородской области такая же схема учёта и это естественно. Позиция департамента такова, что нельзя внести умершего в статистику смертности от COVID-19, если он болел новой инфекцией, но умер по другой причине.
Пациенты с коронавирусом есть такие, у которых причина смерти COVID-пневмония. А есть люди, которые болеют диабетом, случается острый инфаркт, но он COVID-положительный по контакту, к примеру. Он не умер от коронавируса. Тогда его тоже не учтут. Есть разница в учёте причин смерти. Важно понятие непосредственной причины смерти. Если пациент с коронавирусом попал в ДТП и от этого умер, как его можно учесть в статистику смертей от COVID-19? Людмила Крылова
Для примера замначальника привела смерть в ДТП. Даже если в аварию попадает коронавирусный пациент, то он умирает не от COVID-19, а от полученных травм, несовместимых с жизнью. Соответственно, такие случаи в статистику не попадут.
В Белгородской области ранее говорилось о погибшем пациенте, который болел коронавирусом, но мог не попасть в статистику. Его собирались записать в учёт смертности от пневмонии. По словам Крыловой, смерть от коронавируса должен выявить анализ.