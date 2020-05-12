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В Белгородской области открыли дополнительные койки для больных коронавирусом

12 мая 2020, 15:31
Фото: pixabay.com
В региональном департаменте здравоохранения сообщили о состоянии коечного фонда на территории региона. На сегодняшний день в Белгородской области развёрнуто 824 койки. Часть из них занимают пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19, а часть — с признаками респираторных заболеваний.

По словам заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, в регионе открыли дополнительных 50 коек для пациентов с коронавирусом на базе инфекционного стационара в Старом Осколе. Таким образом, существующее количество коек достигло отметки 824 (было 774).

Также, как отметила Крылова, 48% коечного фонда на сегодняшний день уже занято. Помимо пациентов с подтверждённым диагнозом на коронавирус — 216 человек — в стационарах находятся белгородцы с клиническими проявлениями ОРВИ, пневмонии, бронхитом и люди, контактировавшие с больными. То есть те, кто потенциально может быть больными. Некоторые из них госпитализируются по результатам рентгеновских исследований.

У нас максимальное количество пациентов с COVID-19 находятся в боксах либо в индивидуальных палатах. Мы разводим тяжёлых пациентов, которые с диагнозом коронавирус, они находятся на одной площадке, а с подозрением на COVID-19 — в отдельных зданиях либо идёт поэтажное распределение. Мы их территориально размещаем с учётом определённой готовности вентиляции — чтобы не было общей циркуляции воздуха.Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения

Напомним, в конце апреля региональные власти сообщали о подготовке 250 резервных коек для коронавирусных пациентов. Как уточнила вице-губернатор Наталия Зубарева, из готовящегося объёма 100 мест могут открыть в здании пульмонологического отделения белгородской горбольницы.

Ещё 100 коек могут появиться в хирургическом корпусе этого же медучреждения, а оставшиеся 50 — в отдельно стоящем здании на территории детской областной клинической больницы.

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