В Белгородской области открыли дополнительные койки для больных коронавирусом

Также, как отметила Крылова, 48% коечного фонда на сегодняшний день уже занято. Помимо пациентов с подтверждённым диагнозом на коронавирус — 216 человек — в стационарах находятся белгородцы с клиническими проявлениями ОРВИ, пневмонии, бронхитом и люди, контактировавшие с больными. То есть те, кто потенциально может быть больными. Некоторые из них госпитализируются по результатам рентгеновских исследований.