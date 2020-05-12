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Общественники проверят состояние дорог в Белгороде

12 мая 2020, 09:42
Фото: ИА "Бел.Ру"
Представители «Дорожной инспекции ОНФ» за месяц проверят дорожную сеть в 27 городах двух федеральных округов — Центрального и Приволжского. В списке оказался и Белгород, а особое внимание ревизоры уделят точкам, которые жители отметили на «Карте убитых дорог».
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ОНФ

Белгород вошёл в список городов, где инспекторы проверят качество и безопасность дорог. В ЦФО общественники также заедут в Тамбов, Липецк, Воронеж, Курск и несколько других городов, добавили представители ОНФ.

В ПФО состояние дорожной сети оценят в 12 городах. В рейдах также будут участвовать представители местных администраций, ГИБДД и СМИ. Проверки начнутся 28 мая и завершатся 27 июня, при этом особое внимание общественники уделят отмеченным на «Карте убитых дорог» участкам.

Общероссийские рейды начались в апреле. К этому моменту проверки прошли в городах ЮФО, СКФО и СЗФО. Всего в 2020 году общественникам предстоит оценить качество более чем 500 дорог в 42 регионах страны.

Сейчас на «Карте убитых дорог» отмечено свыше 42 тыс. участков, которые нуждаются в ремонте. Из них более 6,5 тыс. обновлены капитально, на 4,6 тыс. заделаны ямы, а более 1,5 тыс. добавлены в планы по ремонту.

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