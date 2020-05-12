Общественники проверят состояние дорог в Белгороде

Сейчас на «Карте убитых дорог» отмечено свыше 42 тыс. участков, которые нуждаются в ремонте. Из них более 6,5 тыс. обновлены капитально, на 4,6 тыс. заделаны ямы, а более 1,5 тыс. добавлены в планы по ремонту.