Общественники проверят состояние дорог в Белгороде

Белгород вошёл в список городов, где инспекторы проверят качество и безопасность дорог. В ЦФО общественники также заедут в Тамбов, Липецк, Воронеж, Курск и несколько других городов, добавили представители ОНФ.
В ПФО состояние дорожной сети оценят в 12 городах. В рейдах также будут участвовать представители местных администраций, ГИБДД и СМИ. Проверки начнутся 28 мая и завершатся 27 июня, при этом особое внимание общественники уделят отмеченным на «Карте убитых дорог» участкам.
Общероссийские рейды начались в апреле. К этому моменту проверки прошли в городах ЮФО, СКФО и СЗФО. Всего в 2020 году общественникам предстоит оценить качество более чем 500 дорог в 42 регионах страны.
Сейчас на «Карте убитых дорог» отмечено свыше 42 тыс. участков, которые нуждаются в ремонте. Из них более 6,5 тыс. обновлены капитально, на 4,6 тыс. заделаны ямы, а более 1,5 тыс. добавлены в планы по ремонту.