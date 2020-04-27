Городской поезд в Белгороде возобновит работу

Работа поезда была приостановлена из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Движение решили возобновить после обращений жителей Новой жизни. Из 325 проголосовавших в опросе в соцсети больше половины ответили, что будут пользоваться железнодорожным транспортом в случае возвращения рейсов, отметили в департаменте строительства и транспорта региона.