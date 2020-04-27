Городской поезд в Белгороде возобновит работу

В Белгороде 28 апреля возобновит работу городской поезд «Белгород – 134 км». Со вторника он будет делать по одному рейсу утром и вечером в будние дни.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте губернатора и правительства области, поезд будет отправляться от ж/д вокзала в 7:04 и 18:30. В обратном направлении с конечной – в 7:49 и в 19:19.
Поезд делает остановки у рынка «Салют», УСК Светланы Хоркиной и микрорайона Новая жизнь.
Работа поезда была приостановлена из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Движение решили возобновить после обращений жителей Новой жизни. Из 325 проголосовавших в опросе в соцсети больше половины ответили, что будут пользоваться железнодорожным транспортом в случае возвращения рейсов, отметили в департаменте строительства и транспорта региона.
Поезд будет состоять из трёх вагонов. Это позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию.