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Городской поезд в Белгороде возобновит работу

27 апреля 2020, 12:48
Фото: ИА "Бел.Ру"
Он будет делать по одному рейсу утром и вечером, кроме праздничных дней и выходных. Расписание опубликовали на сайте правительства области.

В Белгороде 28 апреля возобновит работу городской поезд «Белгород – 134 км». Со вторника он будет делать по одному рейсу утром и вечером в будние дни.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте губернатора и правительства области, поезд будет отправляться от ж/д вокзала в 7:04 и 18:30. В обратном направлении с конечной – в 7:49 и в 19:19.

Поезд делает остановки у рынка «Салют», УСК Светланы Хоркиной и микрорайона Новая жизнь.

Работа поезда была приостановлена из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Движение решили возобновить после обращений жителей Новой жизни. Из 325 проголосовавших в опросе в соцсети больше половины ответили, что будут пользоваться железнодорожным транспортом в случае возвращения рейсов, отметили в департаменте строительства и транспорта региона.

Поезд будет состоять из трёх вагонов. Это позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

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