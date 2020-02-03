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Posted 3 февраля 2020, 06:32

Published 3 февраля 2020, 06:32

Modified 1 декабря 2024, 08:12

Updated 1 декабря 2024, 08:12

Электричка до Белгорода изменит расписание

Электричка до Белгорода изменит расписание

3 февраля 2020, 06:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Поезд уже перешёл на новый график.

С 3 февраля меняется расписание ежедневного пригородного поезда № 6201 сообщением Ржава – Белгород. Как уточнили в АО «ППК “Черноземье”», корректировки связаны с «многочисленными обращениями».

Теперь поезд с отправлением в 05:41 из Ржавы будет прибывать в Белгород на пять минут раньше – в 07:20. На каждой остановке он будет стоять по одной минуте.

Напомним, с начала 2020 года проезд в пригородных электричках Белгородской области подорожал на 50 копеек и теперь составляет 18,50 рубля за одну десятикилометровую зону. Помимо этого, на 81 копейку увеличился и новый экономически обоснованный тариф для ППК «Черноземье», до 46,63 рубля.

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