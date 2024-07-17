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Ржава

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Июль
Белгородке понадобилась медпомощь из-за отсутствия кондиционера в электричке
Пассажиры выразили негодование из-за отсутствия кондиционера в поезде Белгород — Ржава. У одной женщины даже случился тепловой удар. Обращение опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».
17 июля, 13:53
Одну из электричек в Белгороде переведут на месяц на ежедневный график работы
2 июля, 12:45
Апрель
В Белгороде 1 апреля запустили дополнительный поезд
Дополнительный пригородный поезд запустили на время дачного сезона. Курсировать он будет с 1 апреля по 31 октября. Подробности рассказали в министерстве транспорта Белгородской области.
1 апреля, 12:16
Август 2023
Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава
Изменения вступят в силу уже в это воскресенье, 6 августа, сообщили в минтрансе Белгородской области.
4 августа 2023, 09:32

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