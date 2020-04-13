Белгородская область вступила в третью фазу эпидемического процесса по коронавирусу

По словам руководителя управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, существуют четыре фазы эпидемического процесса, согласно которым уже определяют мероприятия по противоэпидемическим мероприятиям.
На брифинге 13 апреля в депздраве Оглнезнева заявила, что в Москве сейчас происходии именно четвёртая стадия. Её можно назвать эпидемией. Белгород и Белгородская область относятся к третьей стадии.
Мы себя относим к третьей фазе эпидемического процесса. У нас есть местные случаи распространения, но они ещё контролируемые. Мы отслеживаем все эпидемиологические цепочки. Это наша основная роль на сегодня. Благодаря этому мы контролируем ситуацию. К примеру, если мы видим в очаге вейделевском 42 человека, то берём под наблюдение всех. Если чёткой цепочки и связей не будет, то ситуация приобретёт неконтролируемый характер распространения. Елена Оглезнева
Точных показателей, которые говорили бы об эпидемии в цифрах или процентном соотношении заражённых и здоровых, в Роспотребнадзоре назвать не могут – всё зависит исключительно от четырёх фаз эпидпроцесса.