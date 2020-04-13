Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская область вступила в третью фазу эпидемического процесса по коронавирусу

13 апреля 2020, 18:12
Фото: ИА "Бел.Ру"
коронавирус
В регионе эпидемии коронавируса на сегодня нет. Но Елена Оглезнева уточнила, в каком случае ситуацию в регионе можно будет назвать именно эпидемией.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора Елены Оглезневой, существуют четыре фазы эпидемического процесса, согласно которым уже определяют мероприятия по противоэпидемическим мероприятиям.

  1. Отсутствуют завозные случаи коронавируса.
  2. Единичные завозные случаи без распространения.
  3. Ограниченные контролируемые местные случаи распространения вируса.
  4. Масштабные распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев.

На брифинге 13 апреля в депздраве Оглнезнева заявила, что в Москве сейчас происходии именно четвёртая стадия. Её можно назвать эпидемией. Белгород и Белгородская область относятся к третьей стадии.

Мы себя относим к третьей фазе эпидемического процесса. У нас есть местные случаи распространения, но они ещё контролируемые. Мы отслеживаем все эпидемиологические цепочки. Это наша основная роль на сегодня. Благодаря этому мы контролируем ситуацию. К примеру, если мы видим в очаге вейделевском 42 человека, то берём под наблюдение всех. Если чёткой цепочки и связей не будет, то ситуация приобретёт неконтролируемый характер распространения. Елена Оглезнева

Точных показателей, которые говорили бы об эпидемии в цифрах или процентном соотношении заражённых и здоровых, в Роспотребнадзоре назвать не могут – всё зависит исключительно от четырёх фаз эпидпроцесса.

Материалы по теме
Владимир Путин: Пик эпидемии наступит в ближайшие две-три неделиПока в Москве ждут пик эпидемии, в Белгороде возвращаются к работе: итоги недели В Москве вводят пропускной режим из-за эпидемии коронавируса
#Новости#Роспотребнадзор#Брифинг#Елена оглезнева#Коронавирус#Эпидемия#Голосование по Конституции#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18