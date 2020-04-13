Белгородская область вступила в третью фазу эпидемического процесса по коронавирусу

Мы себя относим к третьей фазе эпидемического процесса. У нас есть местные случаи распространения, но они ещё контролируемые. Мы отслеживаем все эпидемиологические цепочки. Это наша основная роль на сегодня. Благодаря этому мы контролируем ситуацию. К примеру, если мы видим в очаге вейделевском 42 человека, то берём под наблюдение всех. Если чёткой цепочки и связей не будет, то ситуация приобретёт неконтролируемый характер распространения. Елена Оглезнева