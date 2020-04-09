Вирусные киллеры: почему белгородцы жалуются на дезинфекцию подъездов

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо регулярно дезинфицировать поверхности, которых касаются люди. И если дома достаточно часто протирать пыль и следить за чистотой поверхностей, то в местах общественного пользования подход к решению проблемы вызывает вопросы. Так, например, многие жители домов сомневаются в действенности дезинфицирующих средств, которые используют управляющие компании.
Всё тот же Роспотребнадзор разработал список активных компонентов, которые эффективны против вирусов и коронавирусов, в том числе и против нового COVID-19. Памятку с важной информацией передали всем управляющим компаниям, правда, без минимальных познаний в химии разобраться в рекомендациях будет трудновато.
Так, для дезинфекции следует использовать средства из разных химических групп. Хлорактивные, кислородактивные, катионные ПАВ, а также спирты для дезинфекции рук и кожи. Вероятнее всего, строгий перечень препаратов не дают, чтобы не рекламировать конкретный состав и не нарушать антимонопольное законодательство. Всё логично и просто, но не для простого обывателя.
Введение нового обязательного требования почти всегда вызывает одобрение с одной стороны и недовольство с другой. Но в этот раз негатива оказалось больше.
Корреспондент «Бел.Ру» позвонила в управление государственного жилищного надзора области и поинтересовалась, как в городе обстоят дела с дезинфекцией подъездов. Консультант сообщил, что все управляющие компании обязаны выполнять требования, но пока ещё непонятно, все ли следуют новым правилам. Однако жалобщиков уже достаточно.
Ну, поступают звонки (с жалобами – прим. ред.) с конкретными адресами. Одним либо воняет, либо говорят, что не пахнет – значит, не обрабатывают. Всем не угодишь, тут два лагеря. Вчера было четыре звонка, все сообщения мы обрабатываем. Интересуемся у УК, чем и когда обрабатывают. Если сильно воняет, то советуем делать меньшую концентрацию раствора. консультант УГЖН
Напоминает ситуацию летней поездки в общественном транспорте: кому-то душно, а кому-то дует. Что делать в таком случае – непонятно.
Зато стало понятно, чем всё-таки можно обрабатывать подъезды, а какие средства бесполезны. Оказывается, жалобы на сильный запах хлора – хороший знак, значит, помещения действительно дезинфицируют. Но и отсутствие резкого запаха не означает, что ваш дом дезинфекторы обделили вниманием.
Некоторые препараты не имеют никакого запаха. Так, не пахнут «Мегадез» и «Демос». В последний для приятного аромата могут добавлять пихтовое масло, но на эффективность раствора этот компонент не влияет. Оба препарата эффективны против вирусов (в том числе туберкулёза), бактерий, грибов. Так что о чистоте подъездов беспокоиться точно не придётся. Стоит отметить, что большая часть готовых антисептиков применяется в стоматологии и хирургии и является безопасной для человека в той концентрации, которая рекомендована для использования.
Вот так РЭУ-9 дезинфицирует подъезды жилых домов, да и то максимум до 2-го этажа. Про поручни перил и дверные ручки вообще можно забыть. Зато накануне пандемии гоняли сотрудников подписывать документы у жильцов за якобы оказанные услуги уборки подъездов, которые не убираются месяцами. Ёлочные иголки лежат до середины лета. Что касается так необходимой сейчас дезинфекции, то несколько капель слабого раствора хлора на полу раз в неделю – это не то, что нам показывают по телевизору и пишут в прессе.Алексей, из жалобы в «Чёрный список»
Многие действительно полагают, что после дезинфекции в помещении должен стоять густой неприятный запах. Корреспондент побывала на одной из спецобработок подъезда. Препарат очень быстро испаряется, уже через пару минут на поверхностях не остаётся влаги, поэтому отсутствие луж на полу и стенах не может свидетельствовать о том, что помещение не обрабатывали. Другое дело – если вы намеренно следили весь день за подъездом. Но сомнительно, что жители действительно организовывают наблюдательный пункт перед тем, как гневно позвонить в жилнадзор.
Некоторые белгородцы почему-то считают, что дезинфекция подъезда приравнивается к уборке, и начинают жаловаться на то, что на лестничных клетках продолжают валяться бумажные рекламки и прочая макулатура. На самом деле, за уборкой мусора в подъезде и на прилегающей к дому территории должны следить управляющие компании.
А вот дезинфекцией заниматься могут не только УК. Рекомендация Роспотребнадзора не обязывает саму УК дезинфицировать подъезды и места общего пользования МКД. Управляющая может самостоятельно закупить раствор и протирать поверхности, а может заключить контракт с организацией, которая предоставляет такие услуги. Во втором случае на место приезжают специалисты со своим оборудованием и обрабатывают подъезд. Естественно, уборка мусора в их обязанности не входит. Это равносильно ситуации, если бы в доме заказали дератизацию и возмущались, что мышей-то из здания выгнали, но бумажки с рекламой пластиковых окон не убрали.
Подогревают атмосферу жители домов, считающие, что бесплатно дезинфекцию проводить не будут. В жилнадзоре нам пояснили, что эта услуга в данном случае входит в перечень предоставляемых УК услуг. Повышение тарифов и отдельная строка на такие расходы в платёжке не предусмотрены, так что по карману жителей обеззараживание дома не ударит. Если же УК всё-таки выставит счёт и потребует оплатить услуги вирусных «киллеров», на неё можно пожаловаться в жилнадзор.
Дезинфицирующие средства нельзя смешивать с моющими – компоненты могут взаимонейтрализовать действующие составы, в итоге пользы не будет ни от одного из средств.
Дополнительной особой обработке подлежат входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования, ручки дверей и перила. Полы и стены на этажах и между ними моются и убираются в обычном режиме.
Для дезинфекции можно использовать специализированные средства, но они дорогие. А вот отдельные компоненты, которые ничуть не хуже справляются с задачей – гораздо дешевле. Но придётся потерпеть резкий запах. Обрабатывать поверхности можно хлоркой и белизной, перекисью водорода и спиртовыми антисептиками, которые сейчас, правда, днём с огнём не сыщешь. Стоит отметить, что посыпание сухого порошка хлора запрещено. Такая «оборонительная черта» не остановит вирус, зато будет сильно вонять и вредить здоровью жителей дома.
Не эффективен против коронавируса и уксус, так что, если в подъезде пахнет именно им – это повод для звонка в вашу УК.
Перед тем, как отправиться с жалобой в жилнадзор, необходимо связаться с управляющей компанией и сообщить о проблеме. Вполне вероятно, что дезинфекцией занимаются не они, а подрядчик. От недобросовестного исполнителя контракта, скорее всего, избавятся после бодрящего звонка с претензией.