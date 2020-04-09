Вирусные киллеры: почему белгородцы жалуются на дезинфекцию подъездов

Вот так РЭУ-9 дезинфицирует подъезды жилых домов, да и то максимум до 2-го этажа. Про поручни перил и дверные ручки вообще можно забыть. Зато накануне пандемии гоняли сотрудников подписывать документы у жильцов за якобы оказанные услуги уборки подъездов, которые не убираются месяцами. Ёлочные иголки лежат до середины лета. Что касается так необходимой сейчас дезинфекции, то несколько капель слабого раствора хлора на полу раз в неделю – это не то, что нам показывают по телевизору и пишут в прессе.Алексей, из жалобы в «Чёрный список»