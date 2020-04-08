Пневмонию за сутки диагностировали у 37 белгородцев

Число заболевших увеличилось с 3 апреля. Напомним, что тогда замначальника областного депздрава Людмила Крылова говорила о 1115 пациентах. При этом она подчеркнула, что для сезона распространения гриппа это число нормальное. Каждый год количество пациентов колеблется от 900 до 1,5 тыс. При этом всем белгородцам с пневмонией врачи обязательно делают тест на коронавирус.