Пневмонию за сутки диагностировали у 37 белгородцев

Пневмонию за сутки подтвердили у 37 жителей Белгородской области. Об этом заявили на брифинге в региональном департаменте здравоохранения 8 апреля. В общей сложности этот диагноз поставили 1314 пациентам.
Число заболевших увеличилось с 3 апреля. Напомним, что тогда замначальника областного депздрава Людмила Крылова говорила о 1115 пациентах. При этом она подчеркнула, что для сезона распространения гриппа это число нормальное. Каждый год количество пациентов колеблется от 900 до 1,5 тыс. При этом всем белгородцам с пневмонией врачи обязательно делают тест на коронавирус.
Два из них ранее оказались положительными. Так, с пневмонией госпитализировали жителя Алексеевского горокруга. В больнице у него взяли анализы на коронавирус, тест оказался положительным. Среди всех остальных пациентов его состояние было самым тяжёлым. Однако в конце минувшей недели медики сообщали, что мужчину перевели из реанимации. Его состояние улучшается.
С пневмонией доставили в больницу и жительницу Вейделевки. Её тест на COVID-19 тоже был положительным, результаты 7 апреля подтвердили в федеральной лаборатории. Пациентку перевели в больницу Старого Оскола.
Отметим, что 31 марта на брифинге в белгородском депздраве сообщали, что на этой неделе в больницы региона должны поставить 44 аппарата ИВЛ, в течение апреля планируется установить ещё 24 устройства.
По информации федерального оперштаба, в Белгородской области на 8 апреля зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердили у четырёх человек, информации о пострадавших пока нет.