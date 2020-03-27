Сроки Единого государственного экзамена в России перенесли из-за коронавируса

Об этом в Министерстве просвещения сообщили РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что из-за распространения COVID-19 в России сроки сдачи ЕГЭ перенесут. Ранее с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, теперь же изменения официально подтвердили.