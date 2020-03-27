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Сроки Единого государственного экзамена в России перенесли из-за коронавируса

27 марта 2020, 11:38
Фото: ИА «Бел.Ру»
Испытания для одиннадцатиклассников начнутся с 8 июня, для окончивших девятый класс – с 9 июня.

Об этом в Министерстве просвещения сообщили РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что из-за распространения COVID-19 в России сроки сдачи ЕГЭ перенесут. Ранее с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, теперь же изменения официально подтвердили.

Для выпускников 11-х классов экзамены стартуют с 8 июня. Окончившие девятый класс сдадут первые дисциплины 9 июня.

До изменений планировалось, что ЕГЭ начнётся с 25 мая, а ОГЭ – с 22 мая.

В Белгородской области школьники после каникул перейдут на онлайн-уроки. Отдыхать юные белгородцы будут по плану до 31 марта. С 24 марта на дистанционное обучение перевели студентов вузов и колледжей.

По состоянию на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заболевания. За сутки выявили 196 новых пациентов. 45 человек выздоровели.

В Белгородской области на самоизоляции находятся 2180 человек. Заражения на территории региона не зарегистрировано.

По прогнозам Минздрава, динамичность коронавируса должна снизиться в апреле-мае. При худшем сценарии разгар эпидемии в стране придётся на следующую зиму.

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#Новости#Коронавирус#ЕГЭ#Минпросвещения#Образование#Общество
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