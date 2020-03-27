Сроки Единого государственного экзамена в России перенесли из-за коронавируса

Об этом в Министерстве просвещения сообщили РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что из-за распространения COVID-19 в России сроки сдачи ЕГЭ перенесут. Ранее с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, теперь же изменения официально подтвердили.
Для выпускников 11-х классов экзамены стартуют с 8 июня. Окончившие девятый класс сдадут первые дисциплины 9 июня.
До изменений планировалось, что ЕГЭ начнётся с 25 мая, а ОГЭ – с 22 мая.
В Белгородской области школьники после каникул перейдут на онлайн-уроки. Отдыхать юные белгородцы будут по плану до 31 марта. С 24 марта на дистанционное обучение перевели студентов вузов и колледжей.
По состоянию на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заболевания. За сутки выявили 196 новых пациентов. 45 человек выздоровели.
В Белгородской области на самоизоляции находятся 2180 человек. Заражения на территории региона не зарегистрировано.
По прогнозам Минздрава, динамичность коронавируса должна снизиться в апреле-мае. При худшем сценарии разгар эпидемии в стране придётся на следующую зиму.