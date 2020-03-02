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Posted 2 марта 2020, 11:49

Published 2 марта 2020, 11:49

Modified 20 августа 2024, 00:56

Updated 20 августа 2024, 00:56

Белгородцы не попали в число самых дисциплинированных плательщиков по кредитам

Белгородцы не попали в число самых дисциплинированных плательщиков по кредитам

2 марта 2020, 11:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
Регион занял 46-е место в рейтинге по доле просроченных платежей.

Соответствующий список подготовило РИА «Новости» на основе данных Центробанка и Росстата, учитывались все виды кредитования: беззалоговое, жилищное и автокредитование.

В рейтинге Белгородская область заняла 46-е место. На начало 2020 года долю просроченных кредитов определили в 4,11 %, среднероссийский показатель – 4,05 %. Доля просроченных кредитов в 2019-м в регионе уменьшилась на 1,2 п. п.

Ссудная задолженность на численность экономически активного населения за тот же период сложилась в сумме 176 тыс. рублей. Задолженность по кредитам выросла на 17,3 %.

Ближайшие соседи Белгородской области – Курская и Воронежская – заняли 39-е и 48-е места соответственно.

Лидерами рейтинга и самыми дисциплинированными плательщиками стали жители Севастополя, Ненецкого автономного округа и Крыма. Наихудшая ситуация – в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании.

Напомним, что, по данным регионального отделения ГУ отделения Банка России по ЦФО, на начало 2020 года белгородцы должны по жилищным кредитам 48 млрд рублей, однако доля просроченных платежей составляет меньше 0,6 %.

По итогам 2019 года Белгородская область замкнула топ-30 лидеров по объёмам автокредитов. В 2019-м в регионе их было выдано 8715. Эксперты полагают, что к популярности привели госпрограммы льготного автокредитования.

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