В первом квартале белгородцы взяли в кредит почти 22 млрд рублей

За три месяца местные жители взяли в кредит 21,9 млрд рублей против прошлогодних 16,1 млрд. При этом общая задолженность по займам на начало апреля достигла 84,3 млрд рублей, а ссудный портфель оказался в 2,6 раза меньше суммы сбережений.