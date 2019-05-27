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Posted 27 мая 2019, 08:24

Published 27 мая 2019, 08:24

Modified 20 августа 2024, 05:25

Updated 20 августа 2024, 05:25

В первом квартале белгородцы взяли в кредит почти 22 млрд рублей

В первом квартале белгородцы взяли в кредит почти 22 млрд рублей

27 мая 2019, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С января по март рынок потребкредитования в Белгородской области значительно увеличился по сравнению с предыдущим показателем.

За три месяца местные жители взяли в кредит 21,9 млрд рублей против прошлогодних 16,1 млрд. При этом общая задолженность по займам на начало апреля достигла 84,3 млрд рублей, а ссудный портфель оказался в 2,6 раза меньше суммы сбережений.

По итогам квартала на депозитах белгородцев лежит примерно 220 млрд рублей. Управляющий региональным отделением Главного управления ЦБ РФ Андрей Беленко отметил, что для обеспечения стабильности финансовой системы необходим баланс между уровнем реальных доходов и долговой нагрузкой, в связи с чем регулятор постоянно следит за данными показателями.

В отделении рекомендовали жителям области тщательно взвешивать возможности для погашения кредита и составлять личный финансовый план. Это позволит не только быть уверенным в своей платёжеспособности, но и гарантированно погашать банковский заём.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Кредит#Банк
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