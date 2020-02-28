Белгород попал в тройку городов с самой доступной стоимостью жизни

Posted 28 февраля 2020, 09:42
Published 28 февраля 2020, 09:42
Modified 20 августа 2024, 00:56
Updated 20 августа 2024, 00:56
Росстат опубликовал индексы стоимости жизни в отдельных городах страны. Для этого специалисты проанализировали цены на продукты питания, одежду и обувь, лекарства, стройматериалы, коммунальные и медицинские услуги и т. д. Средний показатель был принят за единицу.
По итогам исследования среди региональных столиц самая доступная стоимость жизни – в ингушском Магасе, индекс в городе составил 0,78. Белгород вместе с Саранском поделили второе и третье места рейтинга.
Стоимость набора первой необходимости в городах-призёрах на 14 % ниже среднероссийской. В Белгороде индекс стоимости жизни составил 0,86. Ненамного он отличается от двух других крупных городов региона – 0,85 в Губкине и 0,87 в Старом Осколе.
У ближайших соседей Белгородской области – Воронежа и Курска – ИСЖ составил 0,92 и 0,89 соответственно.
Дороже всего в России жить в столице Чукотского автономного округа Анадыре, индекс стоимости здесь составил 1,62.