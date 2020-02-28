Белгород попал в тройку городов с самой доступной стоимостью жизни

Стоимость набора первой необходимости в городах-призёрах на 14 % ниже среднероссийской. В Белгороде индекс стоимости жизни составил 0,86. Ненамного он отличается от двух других крупных городов региона – 0,85 в Губкине и 0,87 в Старом Осколе.