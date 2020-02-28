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Posted 28 февраля 2020, 09:42

Published 28 февраля 2020, 09:42

Modified 20 августа 2024, 00:56

Updated 20 августа 2024, 00:56

Белгород попал в тройку городов с самой доступной стоимостью жизни

Белгород попал в тройку городов с самой доступной стоимостью жизни

28 февраля 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
По подсчётам статистиков, дешевле можно жить только в ингушском Магасе.

Росстат опубликовал индексы стоимости жизни в отдельных городах страны. Для этого специалисты проанализировали цены на продукты питания, одежду и обувь, лекарства, стройматериалы, коммунальные и медицинские услуги и т. д. Средний показатель был принят за единицу.

По итогам исследования среди региональных столиц самая доступная стоимость жизни – в ингушском Магасе, индекс в городе составил 0,78. Белгород вместе с Саранском поделили второе и третье места рейтинга.

Стоимость набора первой необходимости в городах-призёрах на 14 % ниже среднероссийской. В Белгороде индекс стоимости жизни составил 0,86. Ненамного он отличается от двух других крупных городов региона – 0,85 в Губкине и 0,87 в Старом Осколе.

У ближайших соседей Белгородской области – Воронежа и Курска – ИСЖ составил 0,92 и 0,89 соответственно.

Дороже всего в России жить в столице Чукотского автономного округа Анадыре, индекс стоимости здесь составил 1,62.

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#Новости#Голосование по Конституции#Экономика#Рейтинг#Росстат#Белгород#Саранск#Магас#Индекс стоимости жизни
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