Росстат: в каждом пятом органе опеки работает один сотрудник

Posted 21 февраля 2020, 08:07
Published 21 февраля 2020, 08:07
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что с 2011 по 2015 гг. стало меньше людей, лишённых родительских прав – на 34 %. Однако за этими, казалось бы, красивыми цифрами скрывается не столь приятная картина.
В реальности растёт преступность в неблагополучных семьях. Как сообщил представитель ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник, за последние четыре года выросло число преступлений родителей относительно детей – на 92 %.
Почему в этих случаях бездействуют органы опеки? Юрист Екатерина Гордон считает, что в России сложилось негласное правило «лишать родительских прав только в крайних случаях»: если родители – алкоголики-наркоманы на учёте или был случай с причинением серьёзных травм ребёнку. По мнению эксперта, в органах опеки работают «формалисты», которых больше волнует отчётность, а не дальнейшая судьба детей.
Председатель правления общественной организации «Право ребёнка» Борис Альтшулер видит огрехи всей системы на уровне законов.
Самая главная беда – вся эта «фабрика сиротства», карательный подход к семье заложен в Семейном кодексе Российской Федерации. Пятьдесят одна статья, которая говорит о том, как нужно лишать родительских прав, ограничивать. И девять статей – о том, как обустраивать детей, оставшихся без попечения родителей.Борис Альтшулер
По мнению общественника, решением проблемы может стать практика «патронатного воспитания», когда органы опеки заключают с родителями договор. При возникновении сложной ситуации они не заберут детей из семей, а будут ежедневно контролировать и помогать. Такая программа работала в нескольких регионах России, её в своё время поддержали оба президента, но в итоге реализации по всей стране она не получила. Как полагает Альтшулер – из-за угрозы разрушения «гигантской коррупционной системы».
Серьёзные проблемы есть и внутри системы органов опеки. По данным мониторинга Росстата, в 2018 году из 2506 таких учреждений в 454 работал только один сотрудник. В пяти территориальных органах работников не было вовсе. То есть практически в каждом пятом учреждении или нет сотрудников, или только один.
При этом при увеличении роста «семейных» преступлений государство продолжает всеми силами стимулировать рождаемость, в том числе расширением программы материнского капитала. Существенной пользы от этой меры может не быть, однако расширенная программа популяризирует выдачу ипотеки, несмотря на высокую долговую нагрузку на население. По мнению экспертов, такое агрессивное стимулирование приведёт к безденежью, банкротству, изъятию имущества из домов семей, а пострадают в итоге дети, которым никто не сможет помочь, пишут «Новые известия».