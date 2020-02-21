Росстат: в каждом пятом органе опеки работает один сотрудник

По мнению общественника, решением проблемы может стать практика «патронатного воспитания», когда органы опеки заключают с родителями договор. При возникновении сложной ситуации они не заберут детей из семей, а будут ежедневно контролировать и помогать. Такая программа работала в нескольких регионах России, её в своё время поддержали оба президента, но в итоге реализации по всей стране она не получила. Как полагает Альтшулер – из-за угрозы разрушения «гигантской коррупционной системы».