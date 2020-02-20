Камеры с датчиками будут следить за водителями автобусов в Белгороде

Такая система позволит, прежде всего, сделать поездку безопаснее. Благодаря ей можно будет отследить, что за руль сел именно тот человек, который с утра прошёл медицинский осмотр. В ЕТК этот процесс цифровизирован и является обязательным пунктом для всех водителей перед выходом на маршрут.