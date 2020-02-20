Камеры с датчиками будут следить за водителями автобусов в Белгороде

Posted 20 февраля 2020, 07:18
Published 20 февраля 2020, 07:18
Modified 20 августа 2024, 00:55
Updated 20 августа 2024, 00:55
«Умные» камеры планируют установить в автобусах ООО «ЕТК» уже в 2020 году. Они будут контролировать состояние водителей общественного транспорта.
Такие камеры будут определять, разговаривает ли водитель по телефону, отвлекается он или нет, выспался ли он, не выглядит ли уставшим и другие показатели. В режиме реального времени вся полученная информация будет поступать в диспетчерский пункт.
Такая система позволит, прежде всего, сделать поездку безопаснее. Благодаря ей можно будет отследить, что за руль сел именно тот человек, который с утра прошёл медицинский осмотр. В ЕТК этот процесс цифровизирован и является обязательным пунктом для всех водителей перед выходом на маршрут.
Таким образом белгородцы могут быть уверены в состоянии водителя автобуса. Такие меры позволят избавиться от советской практики, когда, к примеру, водитель мог трое суток подряд находиться за рулём в любом состоянии, лишь бы заработать.