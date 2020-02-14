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Posted 14 февраля 2020, 13:50

Published 14 февраля 2020, 13:50

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Найденного в Белгороде пятилетнего ребёнка передали матери

Найденного в Белгороде пятилетнего ребёнка передали матери

14 февраля 2020, 13:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Женщина не видела сына с октября 2019 года.

Судебные приставы объявили розыск мальчика 11 февраля. По данным УФССП, в конце октября минувшего года ребёнка из детского сада забрал отец, после этого мать своего ребёнка не видела.

К поиску подключились следователи. Вместе с полицейскими они установили, что мальчик всё это время жил с отцом в квартире, принадлежащей бабушке и дедушке. Родителя уже пригласили для дачи объяснений в Следственный комитет.

По решению суда при разводе ребёнок должен был остаться с матерью. Судебные приставы уже вернули женщине сына, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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