Найденного в Белгороде пятилетнего ребёнка передали матери

Posted 14 февраля 2020, 13:50
Published 14 февраля 2020, 13:50
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Судебные приставы объявили розыск мальчика 11 февраля. По данным УФССП, в конце октября минувшего года ребёнка из детского сада забрал отец, после этого мать своего ребёнка не видела.
К поиску подключились следователи. Вместе с полицейскими они установили, что мальчик всё это время жил с отцом в квартире, принадлежащей бабушке и дедушке. Родителя уже пригласили для дачи объяснений в Следственный комитет.
По решению суда при разводе ребёнок должен был остаться с матерью. Судебные приставы уже вернули женщине сына, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.