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Posted 14 февраля 2020, 08:12

Published 14 февраля 2020, 08:12

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Пропавшего в 2019 году пятилетнего мальчика нашли в Белгороде

Пропавшего в 2019 году пятилетнего мальчика нашли в Белгороде

14 февраля 2020, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Всё это время ребёнок жил с отцом, родителя уже пригласили к следователям для дачи показаний.

Напомним, что розыск мальчика объявили судебные приставы, позже к ним подключились и в Следственном комитете. Как сообщалось ранее, пятилетнего ребёнка в октябре 2019 года забрал из детсада отец, с тех пор мать своего сына не видела.

Следователи и полицейские Белгорода нашли мальчика с отцом по месту жительства бабушки с дедушкой. Ребёнок в порядке. Его отца уже пригласили к следователям для дачи объяснений.

Известно, что по решению суда мальчик должен жить с мамой. Изучаются условия проживания каждого из родителей, с ними проведут профилактическую работу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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