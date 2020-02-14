Пропавшего в 2019 году пятилетнего мальчика нашли в Белгороде

Posted 14 февраля 2020, 08:12
Published 14 февраля 2020, 08:12
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Напомним, что розыск мальчика объявили судебные приставы, позже к ним подключились и в Следственном комитете. Как сообщалось ранее, пятилетнего ребёнка в октябре 2019 года забрал из детсада отец, с тех пор мать своего сына не видела.
Следователи и полицейские Белгорода нашли мальчика с отцом по месту жительства бабушки с дедушкой. Ребёнок в порядке. Его отца уже пригласили к следователям для дачи объяснений.
Известно, что по решению суда мальчик должен жить с мамой. Изучаются условия проживания каждого из родителей, с ними проведут профилактическую работу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.