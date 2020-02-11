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Posted 11 февраля 2020, 12:55

Published 11 февраля 2020, 12:55

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Погибшим в дачном домике мужчиной под Белгородом заинтересовались следователи

Погибшим в дачном домике мужчиной под Белгородом заинтересовались следователи

11 февраля 2020, 12:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Предварительной причиной трагедии называют нарушения в эксплуатации газового оборудования.

Дачный домик на улице им. Вити Захарченко в Шебекино загорелся 9 февраля. Спустя несколько часов пожарные нашли на месте происшествия тело мужчины 1942 года рождения.

Установлено, что дом отапливался газовым баллоном. По предварительной версии, к пожару привело неправильное его использование.

Тело погибшего отправили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Изучаются обстоятельства происшествия, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в региональном Следственном комитете.

Также следователи продолжают проверку по факту гибели 56-летнего мужчины на станции Бирюч – он стал жертвой пожара в жилом доме. В МЧС причиной происшествия называют неосторожность при курении.

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