Погибшим в дачном домике мужчиной под Белгородом заинтересовались следователи

Posted 11 февраля 2020, 12:55
Published 11 февраля 2020, 12:55
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Дачный домик на улице им. Вити Захарченко в Шебекино загорелся 9 февраля. Спустя несколько часов пожарные нашли на месте происшествия тело мужчины 1942 года рождения.
Установлено, что дом отапливался газовым баллоном. По предварительной версии, к пожару привело неправильное его использование.
Тело погибшего отправили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Изучаются обстоятельства происшествия, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в региональном Следственном комитете.
Также следователи продолжают проверку по факту гибели 56-летнего мужчины на станции Бирюч – он стал жертвой пожара в жилом доме. В МЧС причиной происшествия называют неосторожность при курении.