Лучшего предпринимателя ищут в Белгородской области

Posted 11 февраля 2020, 05:00
Published 11 февраля 2020, 05:00
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
В Белгородской области объявили начало конкурса «Предприниматель года». Его участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в регионе, организации инфраструктуры поддержки МСП, органы местного самоуправления, а также СМИ.
Заявки принимаются с 10 февраля по 1 апреля 2020 года. Отсылать их можно как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Отправлять заявки нужно по адресу: г. Белгород, ул. Королёва, 2а, офис 510.
Итоги подведут к началу XVI Белгородского форума «Малый и средний бизнес Белгородчины». Церемония награждения победителей запланирована на 26 мая.
Посмотреть на образец заявки, ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно на сайте регионального департамента экономического развития и МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.