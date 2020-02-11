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Posted 11 февраля 2020, 05:00

Published 11 февраля 2020, 05:00

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Лучшего предпринимателя ищут в Белгородской области

Лучшего предпринимателя ищут в Белгородской области

11 февраля 2020, 05:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Стартовал приём заявок на региональный конкурс.

В Белгородской области объявили начало конкурса «Предприниматель года». Его участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в регионе, организации инфраструктуры поддержки МСП, органы местного самоуправления, а также СМИ.

Заявки принимаются с 10 февраля по 1 апреля 2020 года. Отсылать их можно как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Отправлять заявки нужно по адресу: г. Белгород, ул. Королёва, 2а, офис 510.

Итоги подведут к началу XVI Белгородского форума «Малый и средний бизнес Белгородчины». Церемония награждения победителей запланирована на 26 мая.

Посмотреть на образец заявки, ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно на сайте регионального департамента экономического развития и МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

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#Новости#Голосование по Конституции#Белгородская область#Экономика#Конкурс#Предприниматель
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