Ветераны войны ко Дню Победы получат по 75 тысяч рублей

Posted 10 февраля 2020, 09:34
Published 10 февраля 2020, 09:34
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
Эту тему поднял глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. По его словам, в общей сложности из казны будет выделено более 71 млрд рублей. Согласно постановлению, средства ветеранам должны перечислить в апреле-мае 2020 года.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, по 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. граждан: участники и инвалиды ВОВ, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы солдат, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Отечественной войны.
Выплаты в размере 50 тыс. рублей направят ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма – всего 601,4 тыс. человек. Единовременную выплату организуют и гражданам РФ, которые постоянно проживают в Эстонии, Латвии и Литве.
На совещании Голикова подчеркнула, что никаких дополнительных заявлений от граждан на получение единовременной выплаты не потребуется. Начисление произойдёт весной автоматически, а к 18 февраля Минтруда должно предоставить все необходимые документы для этого.
Напомним, администрация Белгорода уже начала подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, власти уже разработали списки ветеранов, которых наградят специальными медалями к 9 Мая.