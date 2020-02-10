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Posted 10 февраля 2020, 09:34

Published 10 февраля 2020, 09:34

Modified 20 августа 2024, 01:51

Updated 20 августа 2024, 01:51

Ветераны войны ко Дню Победы получат по 75 тысяч рублей

Ветераны войны ко Дню Победы получат по 75 тысяч рублей

10 февраля 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
День Победы
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей. Документ о единовременной выплате подписал глава государства Владимир Путин.

Эту тему поднял глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. По его словам, в общей сложности из казны будет выделено более 71 млрд рублей. Согласно постановлению, средства ветеранам должны перечислить в апреле-мае 2020 года.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, по 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. граждан: участники и инвалиды ВОВ, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы солдат, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Отечественной войны.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей направят ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма – всего 601,4 тыс. человек. Единовременную выплату организуют и гражданам РФ, которые постоянно проживают в Эстонии, Латвии и Литве.

На совещании Голикова подчеркнула, что никаких дополнительных заявлений от граждан на получение единовременной выплаты не потребуется. Начисление произойдёт весной автоматически, а к 18 февраля Минтруда должно предоставить все необходимые документы для этого.

Напомним, администрация Белгорода уже начала подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, власти уже разработали списки ветеранов, которых наградят специальными медалями к 9 Мая.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#День Победы#Ветераны#9 мая#Выплаты#Мишустин
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