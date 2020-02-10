Ветераны войны ко Дню Победы получат по 75 тысяч рублей

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, по 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. граждан: участники и инвалиды ВОВ, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы солдат, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Отечественной войны.