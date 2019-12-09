Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить по Белгороду на такси

Напомним, ветераны Второй мировой войны смогут ездить бесплатно в муниципальном, пригородном и междугородном транспорте. Данную льготу введут в мае 2020 года в честь 75-летия Победы. Для подтверждения льготы нужно предъявить соответствующее удостоверение. Помимо ветеранов, правом бесплатного проезда сможет воспользоваться лицо, его сопровождающее. Чтобы включить ветерана в список, нужно обратиться во Всероссийскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.