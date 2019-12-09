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Posted 9 декабря 2019, 12:04

Published 9 декабря 2019, 12:04

Modified 20 августа 2024, 04:41

Updated 20 августа 2024, 04:41

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить по Белгороду на такси

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить по Белгороду на такси

9 декабря 2019, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Данной услугой можно будет воспользоваться пять раз в месяц.

Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, воспользоваться бесплатным такси смогут бывшие узники концлагерей, проходившие военную службу в тылу, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и труженики тыла. Заказать машину можно по телефону 50-02-26 с 7:30 до 20:00.

По данным городского управления социальной защиты населения администрации города, на сегодняшний день приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны относятся более 3 тысяч человек.

Данный социальный проект реализует управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области совместно с компанией «Яндекс.Такси».

Напомним, ветераны Второй мировой войны смогут ездить бесплатно в муниципальном, пригородном и междугородном транспорте. Данную льготу введут в мае 2020 года в честь 75-летия Победы. Для подтверждения льготы нужно предъявить соответствующее удостоверение. Помимо ветеранов, правом бесплатного проезда сможет воспользоваться лицо, его сопровождающее. Чтобы включить ветерана в список, нужно обратиться во Всероссийскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

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