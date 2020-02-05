Жителей Белгородской области предупреждают о новом мошенничестве с кредитами

Детали схемы раскрыл Банк России: мошенники выдают заём гражданину или индивидуальному предпринимателю, а после исчезают. Платить по кредиту клиент не может, тогда как по договору процентная ставка растёт вместе с долгом. Через какое-то время организация обращается в суд с требованием взыскать с человека всю сумму с процентами.