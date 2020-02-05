Жителей Белгородской области предупреждают о новом мошенничестве с кредитами

Posted 5 февраля 2020, 10:06
Published 5 февраля 2020, 10:06
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Детали схемы раскрыл Банк России: мошенники выдают заём гражданину или индивидуальному предпринимателю, а после исчезают. Платить по кредиту клиент не может, тогда как по договору процентная ставка растёт вместе с долгом. Через какое-то время организация обращается в суд с требованием взыскать с человека всю сумму с процентами.
Как рассказал «РГ» руководитель департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, взыскание задолженности в пользу «чёрных кредиторов» по закону запрещено. Правда, случаи победы такой организации в суде всё-таки бывают. По словам Ляха, мошенники активно пользуются низкой правовой грамотностью россиян, как и тем, что доказать недобросовестность МФО достаточно сложно.
По данным регулятора, за год количество нелегальных кредиторов снизилось: если в 2018-м их насчитывалось 2293, то по итогам минувшего года подобных организаций осталось 1845. По большей части они работают под видом микрокредитных и микрофинансовых компаний либо в качестве «анонимных кредиторов». Бывают и случаи создания незаконных двойников легальных МФО.