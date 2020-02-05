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Posted 5 февраля 2020, 13:15

Published 5 февраля 2020, 13:15

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Прогнозы синоптиков о морозе в Белгородской области оправдались

Прогнозы синоптиков о морозе в Белгородской области оправдались

5 февраля 2020, 13:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
6 февраля температура в регионе будет со знаком минус.

В четверг, 6 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадков не ожидается. Ветер ночью будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Днём он увеличит скорость до 8−13 м/с.

Прогнозы синоптиков оправдались, и в регионе действительно установится минусовая температура. Ночью столбик термометра может опуститься до восьми градусов мороза, днём ожидается от одного до трёх градусов ниже нуля.

Небольшой мороз обещают и в Белгороде. Ночью, по сообщениям Гидрометцентра, температура составит от четырёх до шести градусов со знаком минус, а днём – от одного до трёх градусов ниже нуля.

Напомним, что морозы в Белгородской области задержатся до конца недели. 5 февраля Белгород ещё и накрыло снегом, чем жители города поспешили поделиться в соцсетях.

Белгородцы делятся фотографиями снежного города
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#Новости#Общество#Белгородская область#Погода#Прогноз#Морозы
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