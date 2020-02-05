Прогнозы синоптиков о морозе в Белгородской области оправдались

Posted 5 февраля 2020, 13:15
Published 5 февраля 2020, 13:15
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
В четверг, 6 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадков не ожидается. Ветер ночью будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Днём он увеличит скорость до 8−13 м/с.
Прогнозы синоптиков оправдались, и в регионе действительно установится минусовая температура. Ночью столбик термометра может опуститься до восьми градусов мороза, днём ожидается от одного до трёх градусов ниже нуля.
Небольшой мороз обещают и в Белгороде. Ночью, по сообщениям Гидрометцентра, температура составит от четырёх до шести градусов со знаком минус, а днём – от одного до трёх градусов ниже нуля.
Напомним, что морозы в Белгородской области задержатся до конца недели. 5 февраля Белгород ещё и накрыло снегом, чем жители города поспешили поделиться в соцсетях.