Пьяный полицейский устроил ДТП со смертельным исходом в Белгородской области

Авария произошла в районе села Зенино на трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Вейделевском районе 2 февраля. В 23:15 полицейский на служебной «Ниве», двигаясь по обочине, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. На месте скончалась пассажирка автомобиля 1983 года рождения.