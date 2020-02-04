Пьяный полицейский устроил ДТП со смертельным исходом в Белгородской области

Posted 4 февраля 2020, 11:43
Published 4 февраля 2020, 11:43
Modified 20 августа 2024, 00:53
Updated 20 августа 2024, 00:53
Авария произошла в районе села Зенино на трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Вейделевском районе 2 февраля. В 23:15 полицейский на служебной «Ниве», двигаясь по обочине, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. На месте скончалась пассажирка автомобиля 1983 года рождения.
ДТП случилось во внерабочее время полицейского. Установлено, что участковый уполномоченный был пьян.
Мужчину уволили из органов внутренних дел за порочащий честь правоохранителя поступок. Проводится служебная проверка, материалы дела передали следователям, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Возбуждено уголовное дело. Бывшего полицейского подозревают в нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, по п. «а» ч. 4 ст. 2264 УК РФ.
Мужчину задержали. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, расследование уголовного дела продолжается, уточнили в региональном Следственном комитете.