Уголовное дело о ДТП с автомобилем белгородского УФСИН дошло до суда

Напомним, в августе прошлого года на трассе Тула – Калуга – Михайлов – Рязань водитель Mazda выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в Lada Largus, которая принадлежала УФСИН. В результате столкновения два сотрудника управления и адвокат Вартан Сагрунян, обвиняемый в мошенничестве, погибли от полученных травм до приезда медиков.