bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2020, 06:22

Published 3 февраля 2020, 06:22

Modified 20 августа 2024, 00:53

Updated 20 августа 2024, 00:53

Уголовное дело о ДТП с автомобилем белгородского УФСИН дошло до суда

Уголовное дело о ДТП с автомобилем белгородского УФСИН дошло до суда

3 февраля 2020, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Материалы рассмотрит Ленинский районный суд Тулы.

Фигурантом уголовного дела стал водитель Mazda CX-5. По версии следствия, по его вине в автомобильной аварии погибли сразу три человека: два сотрудника УФСИН по Белгородской области и обвиняемый, которого они сопровождали в Басманный районный суд Москвы.

Напомним, в августе прошлого года на трассе Тула – Калуга – Михайлов – Рязань водитель Mazda выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в Lada Largus, которая принадлежала УФСИН. В результате столкновения два сотрудника управления и адвокат Вартан Сагрунян, обвиняемый в мошенничестве, погибли от полученных травм до приезда медиков.

В ДТП также пострадали четыре человека из Mercedes Е320 и Skoda Octavia, которые задела Mazda. Сейчас её водитель находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы по теме
В ДТП в Белгородской области за сутки пострадали пять человекДва автомобиля попали в ДТП на пустой дороге в БелгородеВ Белгороде при ДТП пострадали четыре машины
#Новости#Общество#Белгородская область#ДТП#Уголовное дело#Тула#Суд#УФСИН
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика