Уголовное дело о ДТП с автомобилем белгородского УФСИН дошло до суда

Posted 3 февраля 2020, 06:22
Published 3 февраля 2020, 06:22
Modified 20 августа 2024, 00:53
Updated 20 августа 2024, 00:53
Фигурантом уголовного дела стал водитель Mazda CX-5. По версии следствия, по его вине в автомобильной аварии погибли сразу три человека: два сотрудника УФСИН по Белгородской области и обвиняемый, которого они сопровождали в Басманный районный суд Москвы.
Напомним, в августе прошлого года на трассе Тула – Калуга – Михайлов – Рязань водитель Mazda выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в Lada Largus, которая принадлежала УФСИН. В результате столкновения два сотрудника управления и адвокат Вартан Сагрунян, обвиняемый в мошенничестве, погибли от полученных травм до приезда медиков.
В ДТП также пострадали четыре человека из Mercedes Е320 и Skoda Octavia, которые задела Mazda. Сейчас её водитель находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.