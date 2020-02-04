bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2020, 14:37

Published 4 февраля 2020, 14:37

Modified 20 августа 2024, 01:27

Updated 20 августа 2024, 01:27

Число заболевших свиным гриппом растёт в Белгородской области

Число заболевших свиным гриппом растёт в Белгородской области

4 февраля 2020, 14:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При этом показатель по ОРВИ с начала 2020 года остаётся низким.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости респираторными инфекциями в Белгородской области. Так, за пятую неделю в больницах зарегистрировали 6639 человек с ОРВИ. Уровень заболеваемости – 43,3 на 10 тыс. населения – ниже эпидемического порога на 22,9 %.

В то же время в Белгородской области выявили пять случаев сезонного гриппа В, девять случаев свиного гриппа А (H1N1) и один – так называемого гонконгского гриппа А (H3N2).

По итогам третьей недели мониторинга, напомним, заболевших свиным гриппом было пять.

В региональном управлении отметили, что избежать болезней можно соблюдением элементарных правил: мойте руки, делайте влажную уборку и проветривайте помещение, ведите здоровый образ жизни, по возможности избегайте слишком людных мест и не контактируйте с заражёнными. Если вы всё же подхватили инфекцию – обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о карантине в детском саду № 8 посёлка Дубовое – из-за ОРВИ и ветряной оспы. При этом у одного ребёнка врачи тоже подозревали свиной грипп.

До 5 февраля продолжится карантин в лицее № 32 Белгорода. Причиной тому пневмония, которой заболели девять учеников. Все они проходят лечение в детской областной клинической больнице.

Материалы по теме
В детском саду Белгорода создали группу моржей для борьбы с ОРВИ и гриппомВ Белгородской области от гриппа привиты только 20 % детейБелгородская область – в аутсайдерах по прививкам от гриппа
#Новости#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Грипп#Орви#Свиной грипп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика