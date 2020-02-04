Число заболевших свиным гриппом растёт в Белгородской области

Posted 4 февраля 2020, 14:37
Published 4 февраля 2020, 14:37
Modified 20 августа 2024, 01:27
Updated 20 августа 2024, 01:27
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости респираторными инфекциями в Белгородской области. Так, за пятую неделю в больницах зарегистрировали 6639 человек с ОРВИ. Уровень заболеваемости – 43,3 на 10 тыс. населения – ниже эпидемического порога на 22,9 %.
В то же время в Белгородской области выявили пять случаев сезонного гриппа В, девять случаев свиного гриппа А (H1N1) и один – так называемого гонконгского гриппа А (H3N2).
В региональном управлении отметили, что избежать болезней можно соблюдением элементарных правил: мойте руки, делайте влажную уборку и проветривайте помещение, ведите здоровый образ жизни, по возможности избегайте слишком людных мест и не контактируйте с заражёнными. Если вы всё же подхватили инфекцию – обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о карантине в детском саду № 8 посёлка Дубовое – из-за ОРВИ и ветряной оспы. При этом у одного ребёнка врачи тоже подозревали свиной грипп.
До 5 февраля продолжится карантин в лицее № 32 Белгорода. Причиной тому пневмония, которой заболели девять учеников. Все они проходят лечение в детской областной клинической больнице.