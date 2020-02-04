Число заболевших свиным гриппом растёт в Белгородской области

В региональном управлении отметили, что избежать болезней можно соблюдением элементарных правил: мойте руки, делайте влажную уборку и проветривайте помещение, ведите здоровый образ жизни, по возможности избегайте слишком людных мест и не контактируйте с заражёнными. Если вы всё же подхватили инфекцию – обратитесь к врачу и соблюдайте постельный режим.