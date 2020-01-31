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Posted 31 января 2020, 06:35

Published 31 января 2020, 06:35

Modified 1 декабря 2024, 08:02

Updated 1 декабря 2024, 08:02

Депздрав опроверг закрытие больниц в Белгородской области

Депздрав опроверг закрытие больниц в Белгородской области

31 января 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Любые изменения пообещали заранее выносить на обсуждение.

Департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области опроверг информацию о якобы предстоящем закрытии больниц на территории региона. В пресс-службе подчеркнули, что все медучреждения работают в штатном режиме и оказывают помощь в полном объёме.

В этом году планируется строительство 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Белгородской области. В Старом Осколе завершается ремонт детских поликлиник и стационарных отделений окружной больницы. В Губкине подходят к концу работы в здании инфекционного отделения городской детской больницы, а в Белгороде – в поликлиниках № 1 и № 2 детской областной клинической больницы.

По итогам года в регионе проводится анализ структуры и уровня заболеваемости в разрезе каждого муниципального образования. В случае если потребуется изменить профили оказания медпомощи в какой-либо районной больнице, это будут предварительно обсуждать с местными жителями и коллективом медучреждения.

Ранее в департаменте не подтвердили увольнение сотрудников и закрытие ЦРБ в Ивнянском районе. По данным ведомства, жители получают медпомощь в самой больнице, девяти офисах семейного врача и восьми ФАПах.

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#Новости#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Губкин#Ивнянский район#Больницы#Фап#Департамент здравоохранения#Белгород
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