Депздрав опроверг закрытие больниц в Белгородской области

В этом году планируется строительство 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Белгородской области. В Старом Осколе завершается ремонт детских поликлиник и стационарных отделений окружной больницы. В Губкине подходят к концу работы в здании инфекционного отделения городской детской больницы, а в Белгороде – в поликлиниках № 1 и № 2 детской областной клинической больницы.