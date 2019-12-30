Депздрав: зарплата работников скорой помощи в Старом Осколе увеличилась на 43,5 %

Видеообращение работников Станции скорой медпомощи Старого Оскола попало в Сеть 28 декабря. Сотрудники жаловались на то, что зарплата не повышалась последние три – четыре года, а условия труда резко ухудшились. По словам медработников, их оклад сейчас составляет 12 300 рублей.