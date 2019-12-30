Депздрав: зарплата работников скорой помощи в Старом Осколе увеличилась на 43,5 %

Posted 30 декабря 2019, 15:01
Published 30 декабря 2019, 15:01
Modified 20 августа 2024, 01:25
Updated 20 августа 2024, 01:25
В департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области отметили, что зарплата медработников ежегодно индексируется на уровень роста потребительских цен и устанавливается не ниже МРОТ – 11 280 рублей. Зависит оплата от тарификации и сложности работы.
В ведомстве сообщили, что в 2015 году работники ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола» получали на руки 17 797 рублей (20 457 рублей до вычета налогов). В 2019-м зарплата составляла 29 346 рублей (25 531 рубль до вычета). Из них 13 464 рубля составлял оклад, 4 375 рублей – компенсационные выплаты, 11 507 рублей – стимулирующие выплаты.
Зарплата работников скорой помощи зависит от количества выездов, участия в переноске больных на носилках, правильного оформления и своевременной сдачи документов, жалоб и нарушения внутреннего распорядка.
При этом президентский указ от 7 мая 2012 года № 597 распространяется на медработников, к которым водители скорой не относятся.
По итогам мониторинга установлено, что средняя зарплата в завершающемся году в сравнении с 2015-м увеличилась на 43,5 %.
По остальным фактам, прозвучавшим в обращении, на месте проводят проверку инспекция труда и областная организация профсоюза работников здравоохранения. О её результатах сообщат позже, сообщили в пресс-службе регионального депздрава.
Видеообращение работников Станции скорой медпомощи Старого Оскола попало в Сеть 28 декабря. Сотрудники жаловались на то, что зарплата не повышалась последние три – четыре года, а условия труда резко ухудшились. По словам медработников, их оклад сейчас составляет 12 300 рублей.
Как сообщила замначальника белгородского депздрава Елена Андронова, водители скорой помощи получают 25,5 тыс. рублей на руки.