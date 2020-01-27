Парковку над теплотрассой у здания управы в Белгороде строить не разрешали

Конфликт произошёл между жителями дома на улице Маяковского, 20а и управой № 19 «Студенческая». Предметом спора стал участок земли, под которым проходит теплотрасса. Белгородцы боятся, что из-за высокого давления машин участок не выдержит нагрузки. Глава управы в то же время утверждает обратное.