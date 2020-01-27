Парковку над теплотрассой у здания управы в Белгороде строить не разрешали

Posted 27 января 2020, 14:28
Published 27 января 2020, 14:28
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Конфликт произошёл между жителями дома на улице Маяковского, 20а и управой № 19 «Студенческая». Предметом спора стал участок земли, под которым проходит теплотрасса. Белгородцы боятся, что из-за высокого давления машин участок не выдержит нагрузки. Глава управы в то же время утверждает обратное.
Представители ПАО «Квадра» пояснили, что официального обращения по строительству автостоянки возле здания управы не было, разрешения теплоэнергетики не выдавали.
Под земельным участком проходят теплосети. А по правилам охраны тепловых сетей областного центра, строить автостоянки, детские и игровые площадки в охранных зонах теплосетей запрещено.