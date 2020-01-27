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Posted 27 января 2020, 14:28

Published 27 января 2020, 14:28

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

Парковку над теплотрассой у здания управы в Белгороде строить не разрешали

Парковку над теплотрассой у здания управы в Белгороде строить не разрешали

27 января 2020, 14:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Парковка
В ПАО «Квадра» пояснили, что вопросов по возведению автостоянки от городской управы №19 не поступало, хотя устраивать её в охранной зоне теплосетей нельзя.

Конфликт произошёл между жителями дома на улице Маяковского, 20а и управой № 19 «Студенческая». Предметом спора стал участок земли, под которым проходит теплотрасса. Белгородцы боятся, что из-за высокого давления машин участок не выдержит нагрузки. Глава управы в то же время утверждает обратное.

Представители ПАО «Квадра» пояснили, что официального обращения по строительству автостоянки возле здания управы не было, разрешения теплоэнергетики не выдавали.

Под земельным участком проходят теплосети. А по правилам охраны тепловых сетей областного центра, строить автостоянки, детские и игровые площадки в охранных зонах теплосетей запрещено.

Подробнее о конфликте – в сюжете ИА «Бел.Ру».

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