Белгородцы смогут оставлять машины на ночь под запрещающими парковку знаками

Но есть спальные районы, где жителям просто негде парковаться на ночь, они вынуждены ставить машины под знаки. В этом случае я за справедливость. Дал поручение оперативно скорректировать схему организации дорожного движения. Порядок будет такой: с 20.00 до 8.00 горожане смогут оставлять машины без начисления штрафов там, где нет альтернативы для ночной парковки. Юрий Галдун