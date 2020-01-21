Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы смогут оставлять машины на ночь под запрещающими парковку знаками

21 января 2020, 15:32
Фото: ИА "Бел.Ру"
Мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что ставить машины на Харгоре можно будет с 20:00 до 8:00.

На своей странице в соцсети глава администрации областного центра отметил, что поступает много обращений по работе комплексов «SOVA-M», но при этом их установка законна, работа эффективна, а штрафы легальны.

Но есть спальные районы, где жителям просто негде парковаться на ночь, они вынуждены ставить машины под знаки. В этом случае я за справедливость. Дал поручение оперативно скорректировать схему организации дорожного движения. Порядок будет такой: с 20.00 до 8.00 горожане смогут оставлять машины без начисления штрафов там, где нет альтернативы для ночной парковки. Юрий Галдун

Порядок будет введён для улиц Харьковской горы: Спортивной, Губкина, Королёва, Костюкова, Есенина, Щорса, Академическая, Конева, бульвар Юности.

Материалы по теме
Департамент городского хозяйства проверит законность парковки в Белгороде Зелёная зона в опасности: жители Белгорода игнорируют правила парковкиДифференцированная оплата разгрузит парковки в Белгороде
#Новости#Юрий Галдун#Харгора#Бесплатная стоянка#Стоянка#Парковки#Ночь#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11