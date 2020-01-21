Белгородцы смогут оставлять машины на ночь под запрещающими парковку знаками

На своей странице в соцсети глава администрации областного центра отметил, что поступает много обращений по работе комплексов «SOVA-M», но при этом их установка законна, работа эффективна, а штрафы легальны.
Но есть спальные районы, где жителям просто негде парковаться на ночь, они вынуждены ставить машины под знаки. В этом случае я за справедливость. Дал поручение оперативно скорректировать схему организации дорожного движения. Порядок будет такой: с 20.00 до 8.00 горожане смогут оставлять машины без начисления штрафов там, где нет альтернативы для ночной парковки. Юрий Галдун
Порядок будет введён для улиц Харьковской горы: Спортивной, Губкина, Королёва, Костюкова, Есенина, Щорса, Академическая, Конева, бульвар Юности.