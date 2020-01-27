Белгородец пытался вернуть деньги у знакомого с помощью ножа

Житель Белгорода занял деньги у 48-летнего знакомого, но вовремя отдать их не смог. Тогда подозреваемый пришёл ночью к должнику и вызвал на разговор. Конструктивной беседы не получилось, и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь и живот прямо на лестничной клетке, а после скрылся.