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Posted 27 января 2020, 12:52

Published 27 января 2020, 12:52

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Белгородец пытался вернуть деньги у знакомого с помощью ножа

Белгородец пытался вернуть деньги у знакомого с помощью ножа

27 января 2020, 12:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Конфликт, закончившийся тяжёлыми ножевыми ранениями, грозит мужчине десятью годами тюрьмы.

Житель Белгорода занял деньги у 48-летнего знакомого, но вовремя отдать их не смог. Тогда подозреваемый пришёл ночью к должнику и вызвал на разговор. Конструктивной беседы не получилось, и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь и живот прямо на лестничной клетке, а после скрылся.

С ножевыми ранениями 28-летний пострадавший обратился в больницу. Медики установили, что его здоровью причинён тяжкий вред. Врачи передали рассказ о происшествии полицейским, и те задержали подозреваемого.

Как оказалось, у мужчины уже была судимость за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По статье белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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