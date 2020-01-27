Белгородец пытался вернуть деньги у знакомого с помощью ножа

Posted 27 января 2020, 12:52
Published 27 января 2020, 12:52
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
Житель Белгорода занял деньги у 48-летнего знакомого, но вовремя отдать их не смог. Тогда подозреваемый пришёл ночью к должнику и вызвал на разговор. Конструктивной беседы не получилось, и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь и живот прямо на лестничной клетке, а после скрылся.
С ножевыми ранениями 28-летний пострадавший обратился в больницу. Медики установили, что его здоровью причинён тяжкий вред. Врачи передали рассказ о происшествии полицейским, и те задержали подозреваемого.
Как оказалось, у мужчины уже была судимость за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По статье белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.