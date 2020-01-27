bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2020, 10:22

Published 27 января 2020, 10:22

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

Таксист в Белгороде ударил пассажира ножом в поясницу из-за нехватки денег на поездку

Таксист в Белгороде ударил пассажира ножом в поясницу из-за нехватки денег на поездку

27 января 2020, 10:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Ночной конфликт может закончиться для жителя Белгородского района двумя годами тюрьмы.

В ночь с 25 на 26 января 40-летний мужчина возвращался с дочерью домой на такси. Приехав на нужное место, белгородец понял, что наличных денег для расчёта с водителем у него не хватает.

Решить проблему мирным путём у мужчин не получилось: таксист грубо требовал отдать всю сумму, но пассажир отказался. Когда последний вышел из машины, водитель два раза ударил его ножом в поясницу, а после уехал.

Скорую вызвала жена потерпевшего. В больнице медики установили, что здоровью мужчины причинён лёгкий вред. Они же и передали информацию о происшествии полицейским.

Подозреваемого задержали, им оказался 27-летний житель Белгородского района. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Ранее в полиции сообщали о таксисте, который забрал у женщины сумку с драгоценностями и деньгами. Ещё одного водителя задержали с поддельными правами. Его коллега, не выдержавший критики пассажира, сломал последнему рёбра.

Кроме этого, в январе в Сети появилась видеозапись, на которой таксист прокатил мужчину на капоте. Водителя задержали, ему грозит штраф. При этом мужчина подал встречную жалобу на «пассажира» – за повреждение лобового стекла.

#Новости#Происшествия#Такси#Уголовное дело#Полиция#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика