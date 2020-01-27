Таксист в Белгороде ударил пассажира ножом в поясницу из-за нехватки денег на поездку

Posted 27 января 2020, 10:22
Published 27 января 2020, 10:22
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
В ночь с 25 на 26 января 40-летний мужчина возвращался с дочерью домой на такси. Приехав на нужное место, белгородец понял, что наличных денег для расчёта с водителем у него не хватает.
Решить проблему мирным путём у мужчин не получилось: таксист грубо требовал отдать всю сумму, но пассажир отказался. Когда последний вышел из машины, водитель два раза ударил его ножом в поясницу, а после уехал.
Скорую вызвала жена потерпевшего. В больнице медики установили, что здоровью мужчины причинён лёгкий вред. Они же и передали информацию о происшествии полицейским.
Подозреваемого задержали, им оказался 27-летний житель Белгородского района. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Ранее в полиции сообщали о таксисте, который забрал у женщины сумку с драгоценностями и деньгами. Ещё одного водителя задержали с поддельными правами. Его коллега, не выдержавший критики пассажира, сломал последнему рёбра.
Кроме этого, в январе в Сети появилась видеозапись, на которой таксист прокатил мужчину на капоте. Водителя задержали, ему грозит штраф. При этом мужчина подал встречную жалобу на «пассажира» – за повреждение лобового стекла.