Гибель рабочего в Белгородской области проверит Следственный комитет

Posted 23 января 2020, 09:11
Published 23 января 2020, 09:11
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В минувшую среду рабочий 40 лет на самоходной погрузочной машине доставлял оборудование к месту бурения. Машина сбила ограждение и упала в камеру – очистное пространство выработанных горных пород. В результате ЧП бурильщик погиб.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Изучаются документы по охране труда и технике безопасности. Дали показания главный инженер, мастер, другие рабочие. По итогам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.