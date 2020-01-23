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Posted 23 января 2020, 09:11

Published 23 января 2020, 09:11

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Гибель рабочего в Белгородской области проверит Следственный комитет

Гибель рабочего в Белгородской области проверит Следственный комитет

23 января 2020, 09:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Проверка
В ведомстве рассказали подробнее о происшествии на «Комбинате КМАруда» в Губкине 22 января.

В минувшую среду рабочий 40 лет на самоходной погрузочной машине доставлял оборудование к месту бурения. Машина сбила ограждение и упала в камеру – очистное пространство выработанных горных пород. В результате ЧП бурильщик погиб.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Изучаются документы по охране труда и технике безопасности. Дали показания главный инженер, мастер, другие рабочие. По итогам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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