Белгородец погиб при падении погрузо-доставочной машины на производстве

Posted 23 января 2020, 07:55
Published 23 января 2020, 07:55
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
В 13:43 спасателям поступило сообщение о несчастном случае на «Комбинате КМАруда» в Губкине. В камере блока Юго-Восточного штрека упала погрузо-доставочная машина. Не обошлось без людских жертв – погиб механизатор 1979 года рождения.
На месте работали два отделения военизированной горноспасательной части. Производство на комбинате приостановлено не было, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.
Кроме этого, в регионе 22 января зарегистрировано два пожара. Также спасатели девять раз выезжали на места ДТП.