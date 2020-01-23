Белгородец погиб при падении погрузо-доставочной машины на производстве

В 13:43 спасателям поступило сообщение о несчастном случае на «Комбинате КМАруда» в Губкине. В камере блока Юго-Восточного штрека упала погрузо-доставочная машина. Не обошлось без людских жертв – погиб механизатор 1979 года рождения.