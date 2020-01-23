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Posted 23 января 2020, 07:55

Published 23 января 2020, 07:55

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Белгородец погиб при падении погрузо-доставочной машины на производстве

Белгородец погиб при падении погрузо-доставочной машины на производстве

23 января 2020, 07:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Происшествие случилось в среду, 22 января. Производство на комбинате приостановлено не было.

В 13:43 спасателям поступило сообщение о несчастном случае на «Комбинате КМАруда» в Губкине. В камере блока Юго-Восточного штрека упала погрузо-доставочная машина. Не обошлось без людских жертв – погиб механизатор 1979 года рождения.

На месте работали два отделения военизированной горноспасательной части. Производство на комбинате приостановлено не было, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Кроме этого, в регионе 22 января зарегистрировано два пожара. Также спасатели девять раз выезжали на места ДТП.

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